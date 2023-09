Montos y requisitos para realizar un correcto transporte de cargas

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Transporte, comunicó los montos, requisitos y procedimientos para la inscripción en el transporte de cargas, según la Ley 1050-A.

Requisitos a presentar

- Empresas: inscripción de AFIP, ART de los choferes.

- Vehículos: título del automotor, RTO, póliza de seguro.

- Choferes: DNI, licencia de conducir.

Los montos a abonar son los siguientes, consignados en Unidades Tributarias (U.T.):

- Habilitación Semestral por empresa prestataria del servicio de Transporte de Cargas General: U.T. 1200.

- Habilitación Semestral por vehículo automotor utilizado en el Transporte de Cargas General: U.T. 300. La Habilitación Semestral se dará en el caso de que la empresa haya cumplido con la documentación solicitada.

- Autorizaciones provisorias a empresas prestatarias de Transporte de Cargas General habilitadas, por vehículo hasta un plazo de 30 días: U.T. 240. La Autorización provisoria por 30 días se otorgará cuando no haya cumplido con la documentación solicitada.

- Revisión vehicular por unidad de transporte de cargas: U.T. 144. Cuando la revisión deba efectuarse fuera de los lugares asignados por la Dirección de Tránsito y Transporte, se incrementará en un 100% (ciento por ciento).

- Por habilitación semestral de Agencia de Fletes y cargas: U.T. 1200.

- Por la rubricación y autorización del Libro Registro de Operaciones de Agencias de fletes y cargas: U.T.60.

- Por la fiscalización mensual del Libro Registro de Operaciones: U.T. 120.

- Habilitación Semestral por empresa prestataria del servicio de Transporte de mercancías y/o de residuos peligrosos: U.T. 2400.

- Habilitación Semestral por vehículo automotor utilizado en el Transporte de mercancías y/o de residuos peligrosos: U.T. 600. La - - Habilitación Semestral se dará en el caso de que la empresa haya cumplido con la documentación solicitada.

- Autorizaciones provisorias a empresas prestatarias del servicio de Transporte de mercancías y/o de residuos peligrosos habilitadas, por vehículo hasta un plazo de 30 días: U.T. 480. La Autorización provisoria por 30 días se otorgará cuando no haya cumplido con la documentación solicitada.

- Revisión vehicular por unidad de transporte de mercancías y/o de residuos peligrosos: U.T. 240. Cuando la revisión deba efectuarse fuera de los lugares asignados por la Dirección de Tránsito y Transporte, se incrementará en un 100% (ciento por ciento).

- Por Habilitación Anual de empresa de transporte de cargas general o de mercancías y/o residuos peligrosos, de servicio interjurisdiccional: U.T. 2400.

- Autorizaciones provisorias a empresas prestatarias del servicio Interjurisdiccional de cargas en general o de mercancías y/o residuos peligrosos, por vehículo hasta un plazo de 30 días: U.T. 480.

- Por revisión vehicular por unidad de transporte de servicio Interjurisdiccional se cobrará la tasa que corresponda al tipo de carga. Cuando la revisión deba efectuarse fuera de los lugares asignados por la Dirección de Tránsito y Transporte, se incrementará en un 100% (ciento por ciento).

- Por habilitación anual de las empresas que presten actividades conexas al transporte de cargas: U.T. 2400.

- Por servicios y/o trámites de fiscalización no determinados específicamente: U.T. 60.

Noticias Relacionadas Conocé los requisitos del bono de $25.000 para personal doméstico

Los trámites pueden realizarse en forma online enviando toda la documentación a retracap.stt@sanjuan.gov.ar o presencial, acercándose por el cuarto piso núcleo 4- Centro Cívico Oficina de ReTraCap de 8 a 13hs. Consultas al 4306330.