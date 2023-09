Tenés una fiesta: ¿Cuánto cuesta alquilar un vestido o un traje?

El aumento de precios afecta a todos los rubros comerciales. En este contexto, es que los locales de alquiler de ropa de fiesta salieron beneficiados. Dijeron que aumentó la demanda y que ya hay personas que quieren dejar señadas algunas prendas para fiestas que serán dentro de dos meses. Diario 13 recorrió los locales sanjuaninos que se dedican al alquiler de vestidos y trajes para que comentaran cómo se alquila, cuánto cuesta este servicio y hasta cómo hacen para lavar y reparar las prendas. Dijeron que hay vestidos que se alquilan desde los $8.000.

Los pasillos de la Galería Estornell, en Capital, son un claro ejemplo de la cantidad de personas que eligen alquilar. Ahí, sobre todo los viernes y sábados, se puede ver a cientos de personas que recorren los locales de alquiler de ropa.

Desde estos comercios dijeron que los vestidos cortos son los más económicos. Según los comerciantes el precio del alquiler parte en los $8.000 y ahí poco a poco, comienza a subir. Mientras que los largos, tienen una gran variedad de precios. Los más económicos cuestan $10.000, pero la mayoría está entre los $15.000 y los $20.000. Sobre todo los que son para estrenar, pues hay locales que tienen ropa sin usar que sirve para el alquiler, a un precio más elevado.

Sobre lo que más se demanda para este época, las vendedoras dijeron que los vestidos con grandes tajos, transparencia y con corcet son la última moda. Mientras que, aseguraron que la mayoría de las egresadas elige vestidos largos. “La gente quiere apresurarse y quiere reservar todo ahora, para ahorra costos. Las chicas prefieren los vestidos largos y según lo que nos comentaron las clientes, prefieren alquilar porque un vestido nuevo cuesta desde $60.000 y a muchos les resulta casi imposible comprarlos”, comentó Claudia Archilla del local Briss.

En el caso de los hombres, el alquiler también es algo habitual. “Los jóvenes son los que más vienen a alquilar porque muchos ni si quiera tienen zapatos para una fiesta, porque no es algo que usen habitualmente. El alquiler de un traje cuesta desde $6.000 dependiendo del modelo”, dijo Mariela que atiende en otro de los locales de esta galería y comentó que el alquiler de los zapatos está entre $3.000 y los $8.000.

Detrás del alquiler de vestidos y trajes hay un negocio, que sorprende a quienes no lo conocen. En los locales la ropa se distribuye según el tipo de fiesta para la que se usará y del sexo de los clientes. Es por eso, que hay locales que hasta tienen un sector especial para quinceañeras o para madrinas de casamiento.

Desde los locales dijeron que todos los años, cuando llega septiembre la demanda empieza a subir, por la cercanía de las fiestas de egresados. Sin embargo, comentaron que este año notaron que las consultas aumentaron mucho más. Es que, al parecer muchos sanjuaninos se volcaron al alquiler de los vestidos o los trajes por el alto costo que significa comprar uno “0km”.

“Cuando vienen en familia se suele hacer una atención o cuando pagan con efectivo se hace descuento, porque muchas veces es un presupuesto aparte ir a una fiesta. Los varones alquilan mucho los trajes de colores, mientras que los padres los más clásicos, en color gris o negro”, dijo Guadalupe Rodríguez, de Elegante y comentó que un traje con chaleco incluido cuesta cerca de $20.000. Ella, al igual que las demás vendedoras comentó que en esas semanas suelen poner en alquiler la ropa de última temporada.

Paso a paso

Desde los locales explicaron que, para alquilar los vestidos o los trajes, en temporada alta, que es la que comienza en septiembre, las personas pueden reservarlos entre 2 semanas y hasta un mes antes, dependiendo del local.

Esta reserva se realiza con una seña. Algunos tienen un monto fijo, otros piden a voluntad de los clientes, pero todos hacen firmar documentos para asegurarse que las personas devuelvan la ropa en condiciones.

Sobre cuándo retirar la ropa y cómo devolverla, explicaron que los clientes se la pueden llevar a su casa dos días antes del evento y que la tienen que devolver en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores. “Nos pasó muy pocas veces que no traigan la ropa o que la traigan fuera de la fecha prevista, lo más común es que la gente señe y no vuelva o que avise que se confundió la fecha del evento”, dijo una de las vendedoras, mientras que otras comentaron que una vez que la prensa es devuelta se lava, se cose, en caso de que tenga alguna falla y vuelve a los percheros para ser alquilada nuevamente.