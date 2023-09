Tras dar a luz, la muerte de Johana Ramírez quedó impune: 'archivaron la causa'

El 26 de octubre de 2021 Johana Ramírez había murió luego de dar a luz a su hija. Tras este fatal desenlace, su mamá, esposo y el resto de la familia denunciaron a los médicos del hospital Rawson por mala praxis. Sin embargo, esa causa quedó en la nada. Este viernes, en la previa del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se conmemora el 17 de septiembre, la mamá de la joven habló con Banda Ancha y dijo que la causa de su hija fue archivada.

Con la voz temblorosa y recordando ese día trágico, María Ortiz, la mamá de Johana dijo que “cerraron el caso, lo archivaron sin previo aviso, ni el abogado, ni el fiscal me avisaron. Hace poco pude acceder a toda la información que ellos tenían y la historia clínica. Descubrí más cosas que hacen evidente que fue mala praxis. También me enteré que cuando le dio el primer paro solicitaron el aparato de reanimación y no lo tenían, y morfina y tampoco no había. Johana estuvo mucho tiempo sin que le subiera oxígeno al cerebro”, dijo la mujer.

Estas declaraciones las dio luego de comentar que el domingo 17 de septiembre realizarán una marcha en los alrededores de la Legislatura provincial, desde las 19. En este contexto Ortíz, dijo que la ONG que organiza esta manifestación está formada por familiares que perdieron a algún ser querido por mala atención médica. “Estamos ayudando a gente que está en el hospital, que no le dan información o les quieren dar el alta cuando necesitan estar internadas. La ONG se encarga de comunicarse con los médicos y el director del hospital para que den una respuesta”, concluyó.