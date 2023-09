Un nuevo drama se suma al caso del nene, que pidió prometer la bandera, antes de operarse

Se trata de Ramiro Falcón, un nene al que el Ministerio de Educación sanjuanino le ayudó a cumplir su sueño de prometer la bandera adelantando la fecha de la ceremonia. El chico debe ser operado del corazón, viajó a Buenos Aires en junio y lo devolvieron a San Juan, por decisión de sus médicos, quienes consideraron que al tratarse de una cirugía de alto riesgo, las condiciones aún no estaban dadas. Luego, pactaron una nueva cirugía para el lunes 18 de septiembre, sin embargo en las últimas horas, les dieron la negativa nuevamente.

Diario 13, se comunicó este viernes con su mamá Silvana Artazo, quien comentó que en esta ocasión la suspensión de la cirugía no es por criterio de la junta médica, ni por que Ramiro no esté en condiciones de ser operado. Sino que se trata de que la obra social del pequeño sanjuanino, Incluir Salud, no envía al Hospital Garraham un cable necesario para la colocación del marca pasos. Ya que, si no se envía hasta el día lunes, el nene nuevamente deberá estar en lista de espera, para una nueva fecha de operación.

Por lo tanto, la familia está indignada y según comentaron a este medio tanto ellos con los médicos se sienten impotentes. Porque hasta la mañana de este lunes, estuvieron reclamando a la obra social sin respuesta alguna.