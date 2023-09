Flor Genovart hizo un descargo por sus 5 años de dolor: 'La vida es muy cruel'

Florencia Genovart es una sanjuanina que lucha desde hace 5 años con una dura enfermedad. Su pelea por su salud sigue hasta la actualidad y día a día busca alternativas para tener una mejor calidad de vida. Mediante redes sociales hizo un nuevo descargo para dar a conocer su actual estado y señalar que su pelea seguirá.

Ella es una sanjuanina que padece endometriosis profunda y el inusual "síndrome de cascanueces". "Se cumplen 5 años del comienzo de una tortura y hoy estoy muriendo de dolor, se me caen las lágrimas del dolor inaguantable, se cumplen 5 años de una lucha que aún no termina, de buscar incansablemente una solución, de no parar ni un día para sanar", comenzó su doloroso mensaje en las plataformas para comentar lo que figura en un conmovedor video. A la vez añadió que ella solo ve paredes en su búsqueda y "muy pocas puertas". Por ello detalló que esta cansada de que todo sea "un NO, y de cada 100 un si, de hacer los mil y un tratamientos tradicionales, medicina alternativa, espiritual, de todo".

También declaró que esta harta de "someterme a cirugías, tratamientos invasivos, de arruinarme el cuerpo con estudios complejos, medicamentos fuertísimos, de ver a más de 360 médicos de Argentina, México, Colombia, España, Alemania, Suiza, Estados Unidos, de estar internada mil veces, de no poder trabajar de lo que amo y dejar mi carrera universitaria colgada". Ella en su discurso señaló que la enfermedad que la somete no la deja abundar en sus pasiones, estudios y labores, ya que le colapsa la vida.

"Son 5 años de sufrimiento pero siempre poniéndole la mejor, de tratar de que nadie me vea mal, de que "no se me vea mal", porque el dolor es una discapacidad invisible, que nadie pero nadie va a entender solo el que lo siente", señaló la joven sanjuanina. Además expresó, con profunda tristeza, "si me preguntan ni yo se como hago para seguir sobreviviendo, de planear y estudiar otras cosas para poder trabajar estando acostada. La vida es muy cruel muchas veces".

A pesar del mal panorama, ella considera que en este lapso de tiempo conoció gente maravillosa, "que está al pie del cañón". Por ello, dijo que son "5 años de aprender mucho, sobre muchísimas cosas". Para ella, estos años fueron de tortura "He trabajado mucho para que eso pase, nunca paré, nunca abandone aunque lo pensé varias veces, solo quiero que todo este trabajo tenga su fruto: VIVIR SIN DOLOR. Voy a seguir luchando esto no me va a ganar", finalizó su mensaje.