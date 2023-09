Jubilados de la minina y con más de 60 años recibirán el refuerzo de PAMI

El titular del PAMI en San Juan, el Dr. Marzio Maglioli, charló con Cien por Hora sobre el anuncio que se hizo este día domingo, sobre un refuerzo alimentario para jubilados y pensionados de la mínima. Fue El Ministerio de Economía de la Nación, e Sergio Massa, quien detalló que esto va beneficiar a determinados números de jubilados que tienen afiliación en el PAMI.

"El programa PRO-Bienestar es un programa que tiene el PAMI hace 24 años, que es el antiguo. Es el programa con el que entregábamos los bolsones de mercadería en los centros de jubilados" comenzó. A ello sumó que "en San Juan se ha llegado a entregar más de 20.000 bolsones por mes en 84 centros de jubilados. Cuando empezó la pandemia, los centros de jubilados tuvieron que cerrar, no podían salir, no podían entregarse". Con ese panorama, PAMI cambió el bolsón por un bono que se pagaba trimestralmente. Era un bono que se fue desactualizando de sus valores. "Ahora estaba en 3.800 pesos el bono, la verdad que era un bono. No podían comprar el bolsón de mercadería, estaba muy desactualizado el precio, pero se pagaba trimestralmente la suma de 10.000, casi 11.000 pesos", sentenció.

El gran anuncio es el aumento de este beneficio a 15.000 pesos y también la baja en los requisitos, ya que antes había que tener una vez mínimo y tener más de 70 años. Noticias Relacionadas Sergio Massa anunció un nuevo refuerzo para los jubilados

Atención: más jubilados sanjuaninos tendrán el refuerzo alimentario de PAMI

"Eso se ha bajado a que tienen que tener un haber mínimo y tener más de 60 años", aludió. A nivel país son más de 3 millones de afiliados y acá en San Juan de 20.000. "Calculamos que van a estar sobre los 35.000, 40.000 afiliados que van a poder recibir el beneficio", comentó. De este modo, se amplía la base de afiliados que podrán recibir este tipo de ayuda alimentaria.

Del mismo modo, recordó que las personas no deben hacer ningún trámite directamente, "el ANSES sabe cuánto está cobrando", dijo. En esta línea señaló que el jueves se conocieron algunos detalles de esta novedad y el viernes ya radicaron varias denuncias sobre potenciales estafas vía llamadas y mensajes.