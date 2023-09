Los calefones solares supuestamente en venta no corresponden al Barrio Las Pampas

Luego de que la semana pasada se viralizaran las imágenes sobre la presunta venta de calefones solares que forman parte de viviendas que entrega el IPV, el director del organismo Marcelo Yornet, dijo en entrevista con Banda Ancha que esos calefones al Barrio Las Pampas.

"Hemos visto por las redes, por todos lados nos llegó la información", dijo Yornet. "Está circulando una fotografía de un calefón solar del barrio Sierras de Marquesado, tenemos que separar Las Pampas que es el que entregamos hace poquito porque no es el mismo calefón. Los calefones de Las Pampas es de placa que es el que nos pide Desarrollo Territorial y Hábitat dentro de los requisitos que teníamos que cumplir en las viviendas, el de Sierras de Marquesado es de tubo y el que aparece en la foto es de tubo".

Una de las publicaciones

Además Yornet explicó que "por otro lado es la misma foto que está figurando en distintas redes y ofrecimientos".

"Estamos tomando los recaudos, estamos visitando los barrios, verificando que esto no suceda", dijo y confirmó que "no hemos detectado nada todavía, no está la ausencia del artefacto", detalló el funcionario.

También recordó que "nosotros tenemos un artículo dentro de la Ley, el artículo 50, que habla de que cualquier daño o situación que se le hace a la vivienda es causal de la revocación de la adjudicación; entonces eso también es muy importante".