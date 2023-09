Muerte en un gimnasio: el presidente que los nuclea defendió al dueño

Eduardo Cerimedo, presidente de la Cámara de Gimnasios de San Juan, habló en Tarde Trece sobre la muerte de una mujer de 47 años, tras descompensarse mientras se entrenaba este lunes. Para el titular que nuclea los centro de entrenamientos locales, en este tipo de episodios el propietario de estos lugares no le cabe responsabilidad alguna y explicó porqué. 'En la provincia hay una ley que exige un chequeo médico antes de iniciar en un gimnasio, pero es una ley obsoleta que no se cumple', comenzó diciendo Cerimedo. Además agregó, 'el tener un estudio médico no te asegura que no puede ocurrir un episodio inesperado como el de este lunes'.

Por otra parte Cerimedo expresó que solo a los gimnasios se le exige que sus asistentes presenten un chequeo, mientras al resto de las actividades vinculadas al deporte, inclusive en escuelas, no. 'Lamentablemente quienes tenemos gimnasios se nos persigue con una serie de requisitos, pero no a quien cobra por entrenar gente en una plaza y eso es competencia desleal', sostuvo el ex candidato a intendente de Capital. 'Se que vende más decir que hubo una muerte en un gimnasio, pero la realidad es que todo personal que trabaja en uno de ellos está preparado para atender primeros auxilios y RCP, en otras actividades no se si hay tan alto nivel de cuidado', cerró Cerimedo.



Por último Cerimedo contó que estuvo en contacto con el propietario. 'El hombre está destruido porque no era una clienta para él, era una amiga a quien además acompaño en la ambulancia', relevó. 'No es para agradable este tipo de situaciones para cualquier dueño de un gimnasio, porque no abre este tipo de lugares para hacerse rico, sino para alentar a una vida sana' concluyó Cerimedo.