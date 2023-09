Este martes llevó adelante su nueva columna de análisis en Banda Ancha el psicólogo Raúl Ontiveros. En la ocasión habló de la orientación vocacional: los tres factores claves para decidir. Además, vocación vs. rentabilidad: cómo decidir antes de embarcarse en una carrera universitaria.

"Primero, lo más probable es que vaya a tener 7 trabajos en su vida de los cuales 5 hoy probablemente todavía no existen, ese es un desafío grande que tenemos", dijo.

"Por lo tanto nosotros a nivel educativo tenemos que preparar con una base de aquí a lo que va a pasar a 10, 20 años. Entonces si seguimos preparando a los jóvenes para chicos que probablemente vayan a desaparecer estamos bastante complicados", agregó el psicólogo.

Siguiendo la misma línea, explicó que "segundo, antes el hecho de tener un título universitario era prácticamente garantía de seguridad, de éxito; hoy no. Hay muchas personas que no tuvieron una carrera universitaria, que no se recibieron, que se dedicaron a lo privado y más allá de la incertidumbre le va muchísimo mejor que un médico que se pasa 12 horas en una ambulancia o haciendo guardia por un sueldo muchas veces paupérrimo".

"Ya ahí tenemos una serie de puntos divergentes de lo que esta época bisagra de lo que pasaba antes y lo que puede llegar a pasar ahora", explicó.

"Además de todo esto está de por sí cierta necesidad de proyección del adolescente que en realidad siempre es algo que toda la vida le ha costado, de alguna manera proyectarse. Pero tenían que ver también con modelos de adultos. La gran pregunta que se hace el chico es, ¿a quién me quiero parecer?, ¿la vida de quien quiero tener?", reflexionó Ontiveros.

"La vocación se va descubriendo y construyendo, teneos chicos que muy chiquitos van como teniendo un perfilamiento, sueño, identificación con algo; es decir, 'yo siento que en eso puedo llegar a ser feliz", dijo al respecto Ontiveros.

"Desde ya que (un chico) algo vio en el mundo y que le llama la atención y que de esa manera yo puedo ser feliz; ya sea porque se gana mucha plata, porque la persona tiene viajes o ya sea por el reconocimiento o lo que sea. Pero este niño o adolescente ve que yo puedo llegar a ser feliz", explicó el profesional.

Luego dijo que la vocación vs. la rentabilidad "es un gran tema de terapia entre los chicos, 'esto me gusta pero se que la voy a pasar mal económicamente'. En su columna explicó cómo equilibrar y pueden convivir estas dos realidades.

