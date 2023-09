Sueños rotos en Angaco: la historia de 5 familias que esperan desde 2018 los terrenos que pagaron

Silvina Ortiz, Catalina Ríos, Juan Díaz, Juan Robledo y José (no quiso dar su apellido), son 5 angaqueros que desde hace al menos 5 años esperan tener el terreno que pagaron y donde sueñan construir sus casas. Son beneficiarios de los programas Techo Seguro y Mi Lugar en el Mundo, que lanzó la Municipalidad de Angaco para que los vecinos del departamento pudieran adquirir un lote y levantar sus viviendas, cosa que hasta el día de hoy no sucede.

En 2013 la Municipalidad de Angaco lanzó el programa Techo Seguro. Dos años después, debido al éxito de ese programa, se presentó el programa Mi Lugar en el Mundo. Esto, con el objetivo de beneficiar a más vecinos. Entre ambos planes el municipio vendió 1.030 lotes. De ellos, unos 400 fueron entregados hasta 2019, año en el que el entonces intendente, José Castro dejó el municipio en manos del actual primer mandatario, Carlos Maza.

Después de ese año comenzó el peregrinar de las 630 familias restantes. Es que, Maza no les hizo entrega de los terrenos ni de las escrituras, razón por la cual, hasta el día de hoy, ellos siguen esperando poder tener ese lote, que pagaron y hasta cancelaron con mucho esfuerzo.

Según los vecinos, las diferencias políticas que tiene Maza con Castro lo llevaron a no entregar esos lotes. Los entrevistados dijeron que nunca tuvieron una respuesta “real” del actual intendente e incluso, hubo muchas y contradictorias excusas sobre lo que pasaba con esos terrenos. Los vecinos están convencidos que son rehenes Maza, pues supuestamente los lotes están disponibles y en regla, a pesar de que él nunca lo admitió.

“El 27 de junio de 2018 iniciamos el trámite”, dijo Silvina Ortiz, que tiene las fechas como clavadas en su mente, pues fue el momento que vio que el sueño de la casa propia se podía hacer realidad. El 23 de abril del 2019, canceló el lote y ahí su sueño comenzó a verse truncado. La mujer comentó cómo les costó juntar el dinero, dijo que trabajaron muy duro con su esposo para poder costear las cuotas que habían pactado y que ese esfuerzo aún no tiene sus frutos. “Tengo todo guardado, los comprobantes y el contrato. Es que, cuando terminamos de pagar nos dijeron, desde la Municipalidad que a más tardar en un año nos entregaban los terrenos, pero eso nunca pasó. Maza dijo que él no tenía por qué entregarnos los terrenos y que no estaban a nombre de la Municipalidad de Angaco. Con los vecinos iniciamos expedientes, hicimos reuniones con abogados, reclamos y él nunca nos dio la cara. Una sola vez, en pandemia, atendió a un grupo y les dijo que los terrenos no existían y que él no tenía por qué entregar nada”, dijo Silvina y comentó que a pesar de que se siente muy cansada de pelear, tiene esperanza de que la situación se revierta. “Tenemos fe que alguien, en algún momento, nos diga acá está tu esfuerzo, lo que pagaste y tu terreno”, agregó.

"Cuando reclamamos Maza también contestó que él no había iniciado ningún proyecto y que los lotes eran fiscales", dijo Silvia Ortiz.

Al igual que ella, otros beneficiarios dijeron que recibieron cientos de excusas, pero ni una solución. Catalina Ríos recordó que a ella el lote le costó $105.000 y que le resultó muy difícil poder comprarlo. Sin embargo, dijo que lo que más le duele, es que nunca pudo cumplir el sueño de darle una casa a su hija, quién en medio de esta lucha, murió como consecuencia de una enfermedad. “Era un proyecto muy lindo. Nosotros fuimos y vimos los terrenos, pero después todo fue negro. Fuimos varias veces a hablar con Maza, porque en la época de pandemia no podíamos ni salir a trabajar y para muchos de los que vivimos al día, nos resultaba imposible pagar un alquiler. Nos recibieron las notas, pero nunca tuvimos respuestas”, agregó la mujer, que mostró todos los comprobantes, con sellos y firmas de las autoridades, pues ella guarda todo, esperando cumplir parte de su anhelo.

"Los vecinos intentamos varias veces hablar con Carlos Maza, pero nunca nos atendía. El abogado de él, que ni si quiera es del departamento solía darnos respuestas, pero siempre eran diferentes", comentó Catalina Ríos.

Seguir pagando un alquiler cuando ya podrían estar viviendo bajo su propio techo, haber perdido la oportunidad de comprar materiales de construcción a costos más bajos que los de la actualidad y, sobre todo, sentir que salieron perjudicado “sin comerla ni beberla”, como dijo uno de ellos, es lo que más les duele y les molesta.

“Yo al principio desconfiaba del programa, pero como era a través del municipio confié. Lo pagué en 4 o 5 cuotas, pero la municipalidad nunca siguió con el proyecto. Cada persona hacía su reclamo, pero nunca tuvimos respuesta. Siempre nos decían que era culpa de Castro y nosotros seguimos a la espera de poder concretar nuestro sueño”, agregó José. Mientras que Juan Díaz, otro de los afectados por la no entrega de los terrenos, agregó que es muy duro estar en el medio de esta puja política.

“Fueron años muy duros y nos sentimos postergados. Los lotes se compraron con toda las ganas y la fe de tener nuestra propia casa. Cuando yo lo pagué el recibo decía Municipalidad de Angaco, no decía ni Castro ni Maza. Yo alquilo y me resulta muy difícil pagar, sobre todo, cuando pienso que ya podría tener mi vivienda”, agregó y dijo que algunos vecinos tuvieron la propuesta de recibir terrenos en localidades alejadas, pero que ellos se negaron porque habían pagado por uno que estaba a pocas cuadras de la plaza departamental.

"No es fácil comprar un lote y aún seguimos a la espera de poder tener nuestros terrenos para poder construir, a pesar de que ya los cancelamos hace muchísimo", comentó José.

Por su parte, Juan Robledo, comentó que él ingresó al programa en 2018 y que desde ese momento siente que parte de su vida está en pausa. Este vecino comentó que cuando asumió el actual intendente el programa dejó de existir. De hecho, él no pudo cancelar su terreno. “Cuando comenzó la gestión de Maza puso trabas. Nos daba de excusa que el programa era una estafa”, dijo y comentó que en 2022 el intendente reactivó el plan y que él canceló el terreno, esperanzado de que todo estaba encaminado. “Pero nunca nos dio las escrituras, fui con abogados y hasta a la Defensoría del Pueblo, pero sigo esperando”, concluyó.

¿En qué consistían los programas?

En 2013 la Municipalidad de Angaco, a cargo de José Castro, lanzó el plan Techo Seguro. En ese momento vendieron y algunos fueron entregados casi de inmediato. Esto, porque eran los que habían cancelado el pago. Años más tarde, Castro lanzó una segunda edición, a la que llamó Mi Lugar en el Mundo. Entre ambos programas se vieron beneficiadas, hasta 2019, 1.030 familias del departamento y de ellas, unas 400 recibieron sus escrituras de mano de Castro.

Cuando hubo cambio de autoridades en el municipio, el traspaso no fue sencillo y según lo que dicen los afectados, ellos quedaron en el medio de este conflicto. Es que, José Castro dijo que cuando se fue dejó comprado, cancelado y a nombre de la Municipalidad de Angaco 1.200 lotes, para que fueran entregados. Es decir, más que los que habían sido adquirido por los beneficiarios. Sin embargo, ellos nunca llegaron a manos de los compradores.

Estos lotes están distribuidos en 8 terrenos. Dos de ellos están ubicado en la Villa El Salvador, la localidad de cabecera de Angaco y el resto, en Las Tapias. Los dos primeros tienen una extensión de 21 y 30 hectáreas, mientras que los de Las Tapias, que es la segunda localidad más importante del departamento, tienen unas 70 hectáreas, entre todos.