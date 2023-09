Vuelve el plan FinEs a retomar sus clases, los detalles

Desde Educación de Jóvenes y Adultos, dieron a conocer, que desde este martes 19 de septiembre, se reanuda la actividad en la totalidad de los grupos FinEs en la provincia. El Ministerio de Educación mencionó que esto se da, luego de que el Gobierno Nacional enviara los fondos para el pago de los Tutores.

Hace unas semanas, la Ministra de Educación, Cecilia Trincado mencionó que no se han abierto nuevas etapas debido a que todavía no recibían el dinero que debe enviar Nación para que el mismo pueda llegar a más personas. 'Hemos finalizado una etapa y no se está abriendo una nueva, pero por ahora, no significa que este cerrado de manera definitiva. Como todos saben el Plan FinEs es un programa nacional, entonces dependemos de los fondos nacionales para este tipo de planes. No se han hecho todavía los desembolsos de próximas etapas, entonces por eso lo hemos suspendido hasta nuevo aviso', expresó en su momento.

Trincado explicó que no todos estos plan se han frenado de golpe sino que hay algunos que siguen funcionado de manera habitual. Lo que dijo en una entrevista con Canal 13 fue que 'No se ha dejado a la mitad del cursado de alguno, ninguno ha quedado a la mitad. Ha cerrado el Plan FinEs 1, esa gente en algún momento deberá inscribirse en FinEs 2 y en otro momento en FinEs 3 pero son independientes. Se han cerrado esas etapas, vamos a prudentemente anunciarlo cuando sepamos como sigue todo en Nación', sentenció.

Ahora, con los fondos disponibles, podrán llevar a cabo la reanudación del programa que ayuda a mayores de edad a terminar sus estudios obligatorios.