En septiembre comienzan los cursos de oficio para internos del Penal

Por la mañana de este sábado 2 de septiembre, se dio una importante entrega de certificados a vecinos de Caucete y de Iglesia. Se trata de distintas capacitaciones que recibieron por parte del departamento de Arquitectura de la universidad nacional. En ese contexto, el decano de dicha facultad anunció que desde la próxima semana comenzaran a dictar cursos para reos del Penal.

Guillermo Velasco, decano de la Facultad de Arquitectura de la UNSJ, contó ante el móvil de Canal 13 esta serie de clases que destinarán a los internos del Servicio Penitenciario. En ese sentido manifestó que el objetivo es que ellos estén preparados una vez que tengan la chanca de reinsertarse en la sociedad.

'La semana que viene empezamos con cursos de oficio en la Penitenciaría con gente que está privada de su libertad, para formarlas y así abrirles una oportunidad para cuando se vuelvan a integrar a la sociedad. Todo esto es la universidad pública y la mejor manera de defenderla es mostrar lo que se hace en docencia y en investigación', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Velasco señaló que es emocionante ver cuando una persona que no tuvo la oportunidad de estudiar, recibe el diploma que certifica que esta capacitado para realizar alguna tarea. Esto lo mencionó tanto en relación a los internos como a los iglesianos y cauceteros que se capacitaron tanto en encofrado como en pintura recientemente.

'Cuando ves el aula con gente que quizás por primera vez recibe un título, realmente a uno lo emociona porque ve cuál es el objetivo que tiene la educación pública justamente, que es algo que se está cumpliendo. El tema de los cursos de oficio y diplomaturas para la gente que no ha tenido la posibilidad de llegar a cursar una carrera de grado, poderles dar un oficio y poder capacitarlos les cambia la vida, porque les permite acceder a un mercado laboral cada vez más competitivos', señaló.

Por último, el entrevistado se refirió a las declaraciones que realizó Javier Mieli respecto a las universidades públicas, el cual se mostró en contra de que sean completamente gratuitas. En ese sentido, señaló que ese tipo de pensamiento atrasan 100 años a la sociedad, dejando de lado la realidad de que muchas personas de bajos recursos no podrían ni soñar con estudiar si hubiera que abonar una cuota obligatoriamente.

'No debemos contestar porque me parece una locura pensar en volver al año 1949, que es cuando se decretó la gratuidad de la enseñanza en la universidad. Este tema de poder acceder gratuitamente a la educación no es simplemente no pagar un canon, sino las facilidades que le da a gente de bajos recursos como el comedor por ejemplo. Hay gente que no tendría ninguna posibilidad de acceder a una carrera de grado sino fuera por la universidad pública. La Argentina no se puede cambiar de otra manera que no sea con educación e investigación. Creo que con esto estamos retrocediendo 100 años', sentenció.