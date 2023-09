Entre rugidos de motos, pancartas, lágrimas y bronca, pidieron justicia por Gabriel

El 1 de septiembre, Gabriel 'Bebe' Carrizo fue atropellado por una camioneta, por lo que fue trasladado al Hospital Rawson en grave estado. Lamentablemente el pasado domingo 17 no resistió las heridas y golpes del impacto, y terminó falleciendo.

Juntando fuerzas entre tanta tristeza y bronca, familiares y amigos se reunieron este martes en la tarde en las inmediaciones del Parque Latinoamericano en donde llevaron a cabo una marcha para pedir justicia por su caso.

Es que quien atropelló a Gabriel fue un hombre que tenía la licencia vencida hace muchos años y que circulaba en estado de ebriedad. Por eso, además de las lágrimas, el color lo puso las cartulinas con inscripciones de pedido de justicia para un 'Bebe'. Además, muchos de los presentes hicieron rugir sus motos como muestra de despedida del joven de 21 años, pero también para manifestar su dolor y bronca por una pérdida que, según ellos mismos expresaron, 'se pudo haber evitado'.

El móvil de Canal 13, que llegó al lugar para cubrir la marcha, habló con Marcos Ordoñez, amigo de la víctima, quien expresó: 'Fue algo muy inesperado, porque nadie se esperaba que pudiera pasar algo así. No sé porque realmente paso por qué. Todo por una persona que andaba alcohólica, borracha en camioneta, sin carnet de conducir hace años. Y permitir que ande así en la calle, cuando realmente nosotros cuando andamos nos ven como unos delincuentes, solo por vernos arriba de una moto, y la verdad que no es así'

'Nosotros venimos a pedir justicia por Bebe, porque esto no tendría que haber pasado realmente. Él era una buena persona y no se merecía esto. Como todos sus afectos lo conocieron, saben que él no se merecía esto' soltó el joven, siempre al borde del llanto.

Marcos contó que para su familia y sus amigos fueron dos semanas difíciles, puesto que entre todos pidieron cadena de oración, ayuda. Él la lucho todo lo que se pudo, pero lamentablemente paso lo que no tenía que pasar'

Conmovedor: el abuelo de Gabriel "Bebe" Carrizo lo recordó

Por su parte, José Fernández, abuelo de ‘Bebe’ expresó: 'Él era un chico muy conocido, por lo que queremos agradecer a todo Albardón, puesto que muchos rezaron por él y mandaron muy buenas energías'

Luego, José aseguró que su nieto se entregaba a la vida de una forma muy pasional.

'No sé de qué manera puedo agradecerles a todos estos chicos, yo solo se que tengo que salir a la calle para pedir justicia. Tenemos esperanza de que se juzgue y que el responsable esté preso', sostuvo.

Por último, el abuelo de la víctima de este choque expresó: 'Con la justicia no hacemos nada, lo que queríamos era a mi nieto, tenerlo presente. Dios no ha querido, él sabrá porque'.