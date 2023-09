Habrá colectivos gratis para la Semana de Juventudes: lo que tenés que saber

Existe una gran expectativa entre los jóvenes de poder participar de una nueva edición de la Semana de Juventudes en San Juan. Sin embargo, muchos de ellos no cuentan con un medio de transporte para poder llegar al Complejo Costanera Ferial en Chimbas. Debido a esto nuevamente se dispondrán colectivos gratis para que los chicos y chicas puedan ir sin pagar hasta el lugar del evento.

Se estima que serán unas 100 unidades las que pondrán a disposición desde la Red Tulum para poder cumplir con este importante servicio. Según lo que informó el medio Diario de Cuyo, los colectivos que lleven a los jóvenes a Chimbas comenzarán a circula a las 13:00 y viajarán hasta las 18:00. En cambio, los que los traerán de vuelta empezarán a trabajar a las 20:00 y seguirán desplazándose hasta la medianoche.

Estos horarios están vinculados a la duración que tendrá el evento, ya que las actividades iniciarán a las 14:00 y el cierre de los shows musicales comenzará a las 21:00. Cabe destacar que esta vez se han dispuesto tres puntos de partida donde los sanjuaninos podrán ir a esperar estos ómnibus.

Estos puntos estarán situados en los siguientes lugares:

Plaza departamental de Santa Lucía.

Parque de Rivadavia.

Estación Belgrano (España y Maipú).

Es importante mencionar que no se ha establecido una frecuencia para este servicio que se dará el 21 de septiembre. Por otro lado, como siempre ha ocurrido, los colectiveros no se detendrán en otros lugares que no sean los puntos mencionados.