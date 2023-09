Pagó su terreno hace 4 años y la actual conducción municipal nunca se lo entregó

Luego de que el Móvil de Canal 13 no tuviera respuesta de parte de las autoridades de la Municipalidad de Angaco, Catalina Ríos, una de las vecinas afectadas abrió las puertas de su casa para comentar su historia y como sus sueños sigue rotos. Esto, porque, al igual que más de 600 vecinos compraron lotes en Angaco, pero el actual intendente departamental Carlos Maza, no se los entrega. Catalina comentó que lleva 4 años esperando su lote.

Son todos los documentos que muestran que ella es la propietaria de un lote, la mujer comentó el peregrinar que tiene ella y cientos de personas más. Ella comentó que con mucho esfuerzo pagó $105.000 para su terreno, pero que hasta el día de hoy está a la espera.

Ella contó que compró el lote en el terreno que está ubicado en calle San Juan y Santa María de Oro. “A dos cuadras de la plaza. Me gustó el lugar. Cuando fui a reclamar y pedir que me dieran el terreno, me dijeron que era mentira, que no había nada establecido. Me recibían notas y las archivaban”, dijo la mujer y comentó que el abogado de la Municipalidad de Angaco fue el único que la atendió.

“Nos dijeron que todo lo que hizo Castro –por el exintendente José Castro- estaba mal, pero él siempre fue transparente”, dijo la mujer y contó que sigue esperando poder tener el lugar para construir su casa.

Antes de hablar con esta vecina, Canal 13 intentó hablar con el intendente de Angaco, Carlos Maza, pero no pudo concretar ese encuentro. A la vez, mostró cómo se encuentra hoy, uno de los terrenos que la Municipalidad dejó pagados y en regla, en 2019.