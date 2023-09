Hensel habló sobre la posible llegada de Uber: 'No hubo ninguna solicitud'

Esta semana Uber publicó un comunicado donde dejaba claras sus intenciones de comenzar a prestar sus servicios en 8 ciudades argentinas, entre ellas el Gran San Juan. Sin embargo, este viernes 22 de septiembre, autoridades provinciales volvieron a insistir en que esta compañía no ha solicitado ninguna habilitación para poder comenzar a trabajar en este lugar.

Alberto Hensel, ministro de Gobierno, se refirió en rueda de prensa desde los alrededores del Teatro del Bicentenario se refirió a este tema tan sonado. En ese sentido, la autoridad volvió a remarcar lo mismo que ya se había expresado en el escrito que publicaron desde su cartera el pasado jueves.

'Lo único que conocemos sobre Uber es lo que ha salido en los medios de comunicación, no hubo ninguna presentación ante la autoridad de aplicación de las normas que rigen el transporte en San Juan que somos nosotros, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Tránsito y Transporte. No hubo ninguna solicitud, ningún expediente, no sabemos cuáles son las movilidades que prestarían este potencial servicio. No sabemos tampoco qué seguros se contratarían para poder proteger a la persona que van a trasladar. Hay un montón de cosas pendientes. Sobre moto taxis tampoco hubo ningún tipo de presentación', expresó.

De esta manera sólo resta esperar para ver como termina resolviéndose esta situación ya que, por ejemplo, esta semana los interesados en ser conductores de Uber ya podían anotarse en la página web oficial.