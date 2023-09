Presunto fraude millonario a Turismo: 'Las tentaciones llevan a perder el empleo'

Sobre el final de esta semana se conocieron dos graves denuncias, sobre que un total de 8 personas habrían cometido un fraude millonario en perjuicio del Ministerio de Turismo. En ese sentido, 7 de los involucrados son trabajadores de una estación de servicio los cuáles cargaban combustible en vehículos que no son de Gobierno y canjeaban cargas por dinero en efectivo. En ese sentido uno de los referentes del sector aseguró que estas son tentaciones que llevan a la gente a quedarse sin trabajo.

Víctor Menéndez, secretario general de SUOES, opinó en Cien por Hora sobre el escándalo que se formó en torno al presunto fraude de 5.000.000 de pesos argentinos. En relación a esta situación el entrevistado remarcó lo triste que resulta que una persona pierda su trabajo por este tipo de prácticas fraudulentas, dejando sin su ingreso principal a su familia.

'Este humilde servidor vive haciendo docencia con los delegados cuando asumen y con el resto de compañeros. A mi me encuentran permanente por más que tenga que viajar a Buenos Aires o a otros lugares porque soy el tesorero de todo Cuyo, pero siempre estoy en el sindicato atendiendo a los compañeros para decirles que cuiden el trabajo. Trato de que estas tentaciones no los lleven a perder su empleo como ha sucedido en este caso. Sabemos que la empresa también tiene un prestigio, hubo problemas, está involucrada una parte del Gobierno, esto ha tomado un grado de gravedad', expresó.

Seguidamente Menéndez mencionó que estos 7 trabajadores ya han sido separados de sus funciones en le estación de servicio llamada 'Santa Clara'. En ese mismo sentido afirmó que están tratando de asesorarlos para ver cómo pueden llegar a una solución para este gran conflicto.

'Hasta que se demuestre lo contrario no se puede afirmar nada pero es algo lamentable lo que pasó, porque se pierde el trabajo y son compañeros que tienen familia. Cuando se pasan los 40 o 45 años en nuestro actividad ya no es fácil conseguir trabajo. Estos compañeros la están pasando verdaderamente mal porque ya han sido separados. El compañero que es delegado seguramente esté con el tema del desafuero. Esperemos que todo se aclare porque más allá de asesorarlos y ponernos a disposición, es un tema complicado. Sobre todo por el momento no es una cosa para nada sencilla', sentenció.