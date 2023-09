¿Subirá el boleto de colectivo en San Juan?: 'Se mantendrá el valor, por ahora'

Durante la mañana de este viernes 22 de septiembre desde el Ministerio de Gobierno volvieron a referirse sobre un tema importante para miles de sanjuaninos. Se trata sobre si incrementarán el monto del boleto de colectivos o no en el corto plazo. En ese sentido manifestaron que por el momento se mantendrá.

Alberto Hensel, ministro de Gobierno, contó ante el móvil de Canal 13 cuál es la realidad actual respecto a la posibilidad de aumentar el valor del pasaje. Acerca de esto aseguró que siguen haciendo el mayor esfuerzo para que la suba en los costos no impacte en el bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas.

'El Gobierno Provincial siempre trató de buscar mayor cantidad de fondos para evitar el traslado de los incrementos, sobre todo en la estructura de costos que se aplica en la tarifa, al usuario. Por lo tanto, por ahora no tenemos tomada una decisión al respecto, se va a mantener el valor del boleto por lo menos por ahora', expresó.

Seguidamente Hensel recordó que ellos incluso llegaron a presentar un proyecto de ley, buscando que se reparta de forma más equitativa el Fondo Compensador de Transporte por parte de Nación. Esto se debe a que básicamente dependen de estos fondos para poder seguir cumpliendo con los pagos requeridos. Acerca de esto señaló que desde el Gobierno Nacional siguen retrasándose con el pago de este subsidio.

'No lo planteamos en términos de días. No puedo garantizar que hasta el 10 de diciembre no vaya a subir el boleto. Dependemos de qué es lo que se va a decidir respecto al monto del Fondo Compensador de Transporte. Ese dinero tiene un poco de retraso por parte de Nación, a veces vamos un mes atrasados. El Gobierno Provincial viene haciendo el mayor esfuerzo para que se mantenga la tarifa', sentenció.