Uñac sobre la obra pública : 'No hay que buscar problemas donde en definitiva no los hay'

Al ser consultado nuevamente el Gobernador de la Provincia Sergio Uñac sobre la situación de la obra pública en la provincia, en cuanto a su ejecución y la continuidad de la cadena de pagos en medio del traspaso de gobierno al futuro Gobernador Marcelo Orrego, precisó que desde su gestión van a hacer todos los esfuerzos necesarios y van a poner a disposición todo para que no haya mayores inconvenientes.

Dicho esto, "vamos a poner todo a disposición del nuevo gobierno para que la certificación de firmas, el nuevo presupuesto ingrese y se trate como se tiene que tratar. Vamos a tener toda la predisposición. No hay que buscar problemas donde en definitiva no los hay porque el problema está con quien no tiene trabajo no con quienes tienen y quieren cobrar antes, es razonable, pero tienen que entender la situación general.