Ataques de pánico: características de una afección cada vez más frecuente

Este martes llevó su nueva columna de análisis el psicólogo Raúl Ontiveros, quien en la ocasión habló en Banda Ancha sobre un tema más que de actualidad: los ataques de pánico. Al respecto brindó las características de una afección cada vez más frecuente. También, la pandemia y la cuarentena, factores del aumento de estos ataques.

"A medida que ha ido pasando el tiempo el ataque de pánico lo vemos en la casuística cotidiana, lo vemos en personas que nos lo comentan más allá de un consultorio", dijo.

Además Ontiveros explicó que "es importante entender que el ataque de pánico normalmente tiene un desencadenante y que es una situación absolutamente desagradable donde la persona siente que se va a morir, siente que algo malo le va a pasar, incluso tiene sensación previa de muerte".

"Si bien su duración en realidad es muy breve pero va evolucionando en cuanto a la sintomatología a punto de ser atemorizante", sostuvo el profesional. "De hecho la persona lo más probable es que vaya a algún servicio médico, le hagan algunos estudios y le digan que usted no tiene nada. Pero rápidamente un enfermero o un médico puede decirle 'usted está cursando un ataque de pánico', lo cual no te tranquiliza del todo pero ya por lo menos sabemos que no se trata de este paro cardiorespiratorio que siento que me está dando", dijo.

"Nosotros realmente no podemos dejar afuera varios factores que en el último tiempo nos han atravesado", dijo. "Hoy en día sabemos que el hecho de haber tenido COVID nos ha traído secuelas cardiopáticas y de muchos de nuestros órganos, pero también a nivel de sistema nervioso central, hay secuelas psiquiátricas en algunos casos. De lo que más hemos visto depresión y también trastornos de ansiedad".

Mirá el video insertado al principio de la nota con su análisis completo.