Cuánto pagan y qué piden para conducir: lo que necesitás saber de Uber

El arribo de Uber a San Juan ha generado una gran cantidad de reacciones. Desde el sector de conductores de taxis y remises han dejado en claro su rechazo a esta chance. Por otro lado miles de sanjuaninos apoyaron esta nueva posibilidad para elegir a la hora de viajar, mientras que otros directamente ya buscan postularse para ser conductores. En ese sentido desde la propia empresa despejaron todas las dudas que surgieron desde el desconocimiento de este servicio.

Juan Labaqui, director de Comunicaciones de Uber en el Cono Sur, contó con lujo de detalles en Banda Ancha como trabaja esta empresa en todos las ciudades donde decide operar. Por ejemplo explicó una de las cuestiones más consultadas. Se trata de los requisitos para poder trabajar para esta compañía trasladando pasajeros.

'Se pide un carnet de conducir común o profesional. Si es común, va a tener que además agregar un certificado de antecedentes penales que es el que emite reincidencia a nivel nacional. Ese certificado se puede hacer de manera online con el Registro Nacional de Reincidencia, esto no se le solicita a quienes tienen un registro profesional ya que para tenerlo este papel ya se les solicita. Los taxistas sólo tienen que acreditar que es un vehículo afectado a la actividad de taxi', expresó.

En el caso de las personas que quieran trabajar utilizando sus vehículos particulares, los mismos deben ser modelos 2004 en adelante. Además deben ser cuatro puertas, contar con aire acondicionado y con las medidas de seguridad pertinentes. Otro dato no menor, es que también se podrán postular conductores de motos, los cuáles deberán contar con dos cascos.

Sumado a esto, Labaqui contó cómo funciona realmente el sistema de comisiones que manejan ellos, respecto de la cantidad de viajes realizados. Esto se debe a que en un momento dado se difundió la información de que los conductores recibían aproximadamente un 65% del dinero generado con sus viajes, algo que fue completamente desmentido.

'Las comisiones son variables. Al final de una semana con 20 viajes un conductor podría estar viendo comisiones en promedio de un 25% de todos los viajes realizados en ese lapso. Desde la semana pasada hemos visto una respuesta muy positiva, estamos muy interesados que la aplicación esté disponible en San Juan cuanto antes', manifestó.

Por otro lado otra gran preocupación que se había presentado estaba referida a si Uber trabajaba con algún seguro. El entrevistado dejó en claro que la totalidad de los viajes están asegurados, desde el momento en el que se acepta en la app hasta que la persona llega a su destino.

'En el caso de Uber es una póliza que tenemos con Seguros SURA que cubre tanto a la persona que maneja como a todos los ocupantes del vehículo, desde el momento en que se acepta un viaje hasta el momento en que finalice. Cubre accidentes personales y también responsabilidad civil. Esa póliza es separada de la que tiene cada vehículo, es una póliza de Uber y no tiene costo adicional ni para el conductor o el usuario', aclaró.

Seguidamente Labaqui habló sobre el acalorado rechazo que recibió el arribo de Uber a San Juan por parte de remiseros y taxistas. Acerca de este aspecto el director de comunicación del Cono Sur aseguró que la aplicación para la que él trabaja, buscaría ser un complemento para estos conductores.

'Creo que principalmente está de nuestro lado demostrar tanto en San Juan como en otras ciudades, que Uber es un complemento para quienes ya están detrás del volante como un taxista o remisero, como ya lo hemos hecho todo este año. Entre abril y julio de este 2023 los viajes completados por taxistas en Argentina aumentaron más de un 70%. En ciudades como Mendoza y Tucumán los viajes de taxistas son más del 10% de todos los viajes de la aplicación', señaló.

Finalmente, esta persona habló acerca de su relación con las autoridades locales. Esto se debe a que desde el Ministerio de Gobierno emitieron un comunicado que luego fue apoyado por el propio Alberto Hensel, donde aseguraban que Uber no había solicitado ninguna autorización para trabajar en San Juan. Desde dicha cartera mencionaron que la compañía nunca se puso en contacto con ellos, no presentó sus movilidades, no manifestó poseer seguro ni nada por el estilo.

Acerca de esto contó que al no existir una legislación destinada a este tipo de servicio de transportes a través de plataformas, ellos se guían por la regulación a nivel nacional. Sin embargo, Labaqui aseveró que no le cierran la puerta al diálogo con el Gobierno Provincial en ningún momento sino que pueden colaborar para crear esta regulación.

'Hoy no hay un trámite o regulación que aplique pero la razón principal por la que nosotros somos muy transparentes en cuanto a la intención de tener disponible la aplicación en la ciudad, es justamente para crear ese espacio y que esto no sorprenda a nadie. En el caso de Río Grande para no ir más lejos, ocurrió algo similar y al mes de estar funcionando el Concejo Deliberante nos llamó para integrar una reunión donde estaban todos los actores de la movilidad representados, para que presentáramos información y experiencia sobre las ciudades donde esta regulado. De esta manera se abre todo el proceso', sentenció.