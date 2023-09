Exclusivo: habló la enfermera que acusó a su marido empresario de violarla y golpearla ferozmente

La enfermera Carola Fernández habló en el programa Banda Ancha de Canal 13 acusando a su ex pareja, con quien está casada, Alfredo Bilbao, de haberla sometido a violencia verbal y física durante mucho tiempo además de ser manipulada por el empresario, propietario de una fábrica de dulces en el departamento Calingasta donde viven.

Según contó la mujer en su testimonio en el programa Banda Ancha, hace tiempo que sufría maltratos psicológicos, verbales y físicos con agresiones. " Hace dos años denuncié y no me quisieron tomar la denuncia en la comisaría de Calingasta. El médico del hospital no me quiso suturar el labio, yo soy enfermera, ahí. Minimizó el tema, no quiso hacer ningún parte médico, recibió una llamada telefónica y se negó", relató la presunta víctima.

El caso por el que ahora está preso Bilbao por disposición de la jueza Verónica Chicón fue el lunes 21 de agosto, donde según contó Carola: "Me agrede sexualmente (el lunes) y el martes me agrede físicamente, me pegó durante unos 15 minutos. Viajé e hice la denuncia en CAVIG. No quiero creer que la justicia de San Juan a cambio de favores quede encajonada o se cambien las versiones", manifestó.

Carola Fernández aseguró a Banda Ancha que decidió hacer público su caso porque nota una serie de "falencias" en el tratamiento de su denuncia, incluso confesó que tiene miedo de volver a Calingasta porque el acusado logró que le dieran la prisión domiciliaria el pasado 20 de septiembre con argumentos de los cuales dudó.

"El 20 de septiembre le dieron domiciliaria. Por razones de salud: diabetes tipo 2, es leve, no es insulino dependiente. Con dieta y medicación se cumple. Eso en el penal se puede controlar", dijo la mujer. También cuestionó a la jueza Chicón que como argumento agregó que el acusado debía volver a su casa porque tiene que trabajar en su empresa y cuidar a un hijo que no es de la pareja y tiene 17 años. "Él no convivía con nosotros" y sólo está ocasionalmente con su padre, relató la mujer.

"Es injusto porque yo también trabajo en Calingasta. No estoy allá porque tengo miedo, no sé si él va a cumplir la domiciliaria, no sé. Pedí licencia, hablé con mi jefa de personal y tuve que explicarle", relató.

El problema con su abogada en el inicio de la causa por un supuesto "arreglo":

En la entrevista con Canal 13 Carola contó que desconfió de la abogada que en un prinicipio había elegido para que la represente (a quien no quiso identificar) porque no le informó de la audiencia que se iba a realizar por el caso "La defensora no me informó sobre el día de la audiencia. Había algo raro porque ella no me atendía, me enteré que no me comunicó sobre la novedad". Aportó un audio en el cual se escucha decir a la supuesta abogada "El corcho Villalba quiere que arreglemos de alguna manera, trate de no pedir parte psiquiátrico, sí médico, intentan hacerla pasar por loca eh! ”.

Después de esto decidió que la represente el abogado César Jofré. Al acusado lo representa al abogado Leonardo Villalba.