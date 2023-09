Cerraron la escuela que les daba clases a los chicos internados en el hospital

La Escuela de Educación Especial Dr. Guillermo Rawson Anexo Marcial Quiroga, que atendía a los niños internados en el hospital, cerró sus puertas este miércoles según dijo la maestra Bárbara Tejada en Tarde Trece. Los 20 docentes de educación especial que trabajaban allí se quedaron sin trabajo y sin poder despedirse de sus alumnos.

La Escuela Hospitalaria cumplió 60 años en 2023, pero no pudo celebrar su aniversario por el proceso de cierre. "No pudimos festejar los 60 años de la escuela hospitalaria", dijo Bárbara Tejada, una de las docentes, en el programa Tarde Trece. "Fue un año difícil para todas emocionalmente, porque pasar de hacer un recorrido normal por las habitaciones buscando chicos, preguntándoles el nombre, cómo estaban, de qué escuela venían, fue cambiando porque se nos fue limitando. Era muy poco de lo que podíamos participar, entonces nos encontramos solas", agregó.

La Escuela Hospitalaria tiene la función de continuar con el trayecto escolar de los alumnos en el momento que ingresaban al hospital, como chicos con quemaduras o cáncer. “Nos comunicamos con la escuela de origen y le preguntamos qué contenidos están trabajando. Nosotras, en conjunto con esa docente, continuamos con la trayectoria escolar para que el niño no abandone”, conto Bárbara.

Además, hay docentes domiciliarias, que van a las casas de los chicos que no pueden ir a la institución por su enfermedad. El director del hospital Marcial Quiroga les confesó que los alumnos mejoraban mucho más rápido con sus clases porque no pensaban en otra cosa que no fuera su enfermedad y eso les ayudaba a curarse.

Rompió en llanto cuando contó la frase que le dijo a su hija mayor “si yo en el día de mañana pierdo la memoria o tengo Alzheimer, seguramente mi corazón me va a recordar que he trabajado en hospitalaria” y agregó un pedido que le hizo a su hija “quiero que ella me lo haga saber de alguna manera”

"Seguramente va a venir otra institución pero mientras tanto los chicos van a quedar sin docentes", lamentó Tejada. "Hemos trabajado con creatividad, amor y vocación, y a veces no basta la vocación, pero construís personas para el mañana", expresó. Se emocionó al recordar el trabajo con sus alumnos y lo doloroso de tener que abandonarlos tan abruptamente. "Nosotros sabemos que a nuestros alumnos les queda poco tiempo, o son tan grandes las secuelas que no va a ser el mismo chico que cuando ingresó al hospital", concluyó.