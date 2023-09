La edición 2023 de la fiesta de los abuelos sanjuaninos será mucho más austera

Esta vez no tirarán la casa por la ventana. No habrá artista nacional, no creen que haya la misma cantidad de público que años anteriores y dicen que seguramente no hagan la presentación previa de las 19 candidatas a Reina del Adulto Mayor. Esto dijeron desde la Dirección de Política del Adulto Mayor, del Ministerio de Desarrollo Humano, al comentar cómo será la tradicional fiesta de los abuelos sanjuaninos que años anteriores fue muy convocante. Mabel Morales, directora de esta área dijo que el festejo será mucho más austero porque no pueden hacer grandes gastos por dos razones: porque están a pocas semanas de dejar el gobierno y por la crisis económica que afecta al país. La fiesta será el 5 de octubre.

El año pasado, Palito Ortega fue el plato fuerte de este festejo.

En ediciones anteriores actuó Palito Ortega, el Chaqueño Palavecino y Pimpinelas, entre otros artistas. Sin embargo, esta vez, sólo subirán a escena artistas locales y los elencos que tiene la Dirección, en los distintos departamentos. “Vamos a tener una fiesta más austera y eso tiene que ver con la situación económica. No podemos dejar gastos a la gestión que viene y además la realidad del país es muy complicada”, agregó la funcionaria y dijo que este festejo será en el camping del Sindicato Empleado de Comercio, entre las 12 y las 20.

Sobre la cantidad de personas que esperan para esa jornada y cómo será la previa, dijo que también será diferente a ediciones anteriores. “Calculamos que habrá mucha menos gente que años anteriores, que algunos municipios alejados ya no traerán varios colectivos con abuelos, porque ellos están en la misma situación que nosotros y el traslado de tantas personas es un gasto muy importante”, explicó y dijo que lo mismo sucederá con las 19 candidatas, pues no creen que los municipios estén en condiciones de trasladarlas unos días antes de la fiesta y luego el día de la elección. “Y si hacemos la presentación la queremos hacer con todas las candidatas, no sólo con las de los departamentos cercanos a la ciudad”, agregó y dijo que el sábado ya estará elegidas las 19 representantes departamentales.

Miles de personas disfrutaron durante varios años este festejo. Esta vez, esperan menos gente.

Por otro lado, en relación al día del festejo, dijo que habrá actividades recreativas y que calculan que cerca de las 18 harán la coronación de la ganadora. “También estará el personal del Ministerio de Salud haciendo algunos operativos”, comentó y resaltó que en el lugar habrá seguridad y todo lo necesario para que los abuelos celebren este día con todas las comodidades necesarias.