Que dijo educación sobre la Escuela Hospitalaria

Este miércoles la docente Barbara Tejada, contó entre lágrimas en Tarde Trece que les informaron que cerrarán la escuela que funciona en los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, para que los chicos que están internados no pierdan la escolaridad. Ante esta situación la producción del programa intentó comunicarse con la autoridades del Ministerio de Educación para conocer si la situación es así. La única funcionaria que contestó es la Secretaria de Educación, Ana Sanchez, quien se excusó de salir al aire porque estaba ocupada en otra tarea en ese momento.

En ese breve contacto con la producción de Tarde Trece, Sanchez solamente dijo que, 'la escuela no se va a cerrar, sino que se está haciendo un trabajo de reestructuración'. Igualmente ante esa frase no se expresó en mayores detalles sobre el caso donde 20 docentes se estarían quedando sin trabajo, además de los chicos que no tendrían clases. Lo concreto hasta el momento es que en la jornada de jueves no habría clases para los chicos.

La Escuela Hospitalaria, que lleva el nombre Escuela de Educación Especial Doctor Guillermo Rawson, este 2023 iba a cumplir 60 años. Tejada contó que la escuela tiene doble función, porque se dictan los contenidos a chicos que están con internación en los hospitales, pero también en aquellos que tienen internación domiciliaria. Se espera que esta decisión cambie porque no todos los chicos podrían asistir a una escuela fuera del hospital porque al estar internados les impediría trasladarse.