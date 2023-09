Video: la hija de Patricia Coria increpó a periodistas

Pasado el mediodía de este jueves, la Justicia ordenó que se allanara la casa de Patricia Coria, luego de que no se presentara a una audiencia por la causa de prostitución a empleadas. Es por ello, que el móvil de Canal 13 se movilizó hasta la puerta del domicilio de la esteticista, y fue allí donde junto a colegas fueron increpados por Natalia Pablo, la hija de la condenada.

'No quiero que me graben porque mi abogado se va a hacer cargo. Somos tres mujeres que vivimos solas', expresó notablemente alterada la hija de Coria, mientras señalaba a los medios apostados en la vereda de enfrente de la vivienda de Coria.

Incluso la joven, que también estuvo implicada en la causa de prostitución, redobló sus amenazas contra los periodistas y camarógrafos. Mirando a la cámara de Canal 13, Pablo exigió 'no me filmes'. El periodista de Canal 13 trataba de explicarle que solo estaban haciendo su trabajo, pero ella contestó aumentando la violencia de sus palabras. 'Me chupa un huevo, es mi casa, es mi dirección privada', expresó.

Luego la hija de la esteticista aseguró que no le importaba el trabajo de la prensa en el lugar, que solo pretendía que no filmen la puerta de su casa porque era un factor de inseguridad para ella y su madre. 'Que ustedes quieran cubrir lo que quieran me chupa un huevo. Filmen en el Servicio Penitenciario, en mi casa no. No quiero salir yo porque tengo derecho a que mi imagen no salga, porque yo ya atravesé un proceso judicial y ustedes no tienen que venir a mi casa', expresó.

Pablo encaró nuevamente para su casa, pero cuando estaba a medio cruzar la calle, se detuvo y señalando nuevamente a la prensa les gritó: 'Váyanse y déjeme de joder'.

No conforme con esa actitud volvió done estaba el móvil de Canal 13 y los colegas y notablemente nerviosa manifestó: 'necesito que se vayan de mi casa'. Luego de eso cruzó la calle para devolverse una última vez y expresar violentamente: 'Seguí grabando mi casa para que después venga a robarnos imbécil, somos todas mujeres. Enfermo mental', dijo mientras caminaba apurada a su casa, para entrar y cerrar fuerte la puerta.