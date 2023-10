El conmovedor relato de una mujer, que perdió a su padre en un siniestro vial

Eugenia, perdió a su padre llamado Alberto en un accidente vial hace veinte años y hoy dejó inaugurado un cartel vial con el nombre de su progenitor, con el fin de generar conciencia y recordarlo. El siniestro fue en 2003, en Ruta Nacional 40 y calle 5.

'Yo era muy chica, mucho no me acuerdo. Pero lo que tengo entendido es que fue muy feo. Y me quedo con los momentos que él compartió conmigo, hasta mis tres años', indicó la mujer, conmovida.

En la entrevista, la mujer contó emocionada que si bien tenían tan sólo tres años cuando su papá murió, ella lo recuerda. Y reconoció ante el móvil de este medio, que fue muy duro crecer sin él. Por lo que ella estima que, la justicia sanjuanina no funciona como debería. 'La justicia es una m..., no sirve. Lo que nos pasó fue muy feo, hoy en día lo necesito (papá) y no lo tengo", expreso Eugenia.

Cabe mencionar que, esta cartelería forma parte de la labor que se genera cada mes, como parte de las actividades de la ONG 'Familias del Dolor y la Esperanza', para dar nombre a las víctimas viales que a diario se cobran las rutas y calles. Además de promover los buenos hábitos al volante.

Por su parte, Guillermo Chirino, máximo referente de la ONG que lucha y acompaña a las familias víctimas de siniestros viales, indicó a este medio que continúan con la concientización. Además, afirmó que la justicia es muy lenta y están trabajando fuertemente para que se modifiquen las leyes que regulan este tipo de situaciones, en las que personas mueren en accidentes viales.

También aseguró que, él y su grupo están trabajando por la ley de alcoholemia cero y la reforma del código penal.

'La ley de alcoholemia cero y la reforma del código penal, son la única forma para que las cosas cambien. Que los jueces tengan herramientas, así van presos los verdaderos culpables", concluyó Guillermo Chirino, Familias del Dolor y la Esperanza.

