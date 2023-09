Dicen que el Previaje 5 viene ‘flojo’ en San Juan

Una vez más, el Gobierno Nacional lanzó oficialmente el programa Previaje. La edición número 5 de esta iniciativa que busca incentivar el turismo servirá para viajes que se realicen entre el 29 de septiembre y 17 de octubre. En este contexto, Diario 13 habló con prestadores y la Cámara de Turismo de San Juan para conocer las expectativas que tenían. Dijeron que, si bien este programa siempre trae beneficios para el sector, esta vez viene “flojo”. Aseguraron que hay varias razones, entre ellas la situación económica que atraviesa el país.

“Por cada comprobante emitido entre el 1 y el 7 de septiembre para viajar entre el 29 de septiembre y 17 de octubre, recibirás el 50% de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada, para realizar más compras en el sector turístico argentino hasta el 31 de octubre de 2023”. Eso dice la página oficial de Previaje 5, y son justamente estas características algunas de las causas que supuestamente hacen que esta vez el programa no sea 100% exitoso.

Según lo que explicaron las personas consultadas, la ventana de venta es muy breve, pues las personas sólo tienen 7 días para la carga de los comprobantes. Lo mismo sucede con el tiempo que se da para que se realicen los viajes. Es que, mientras otros años se dieron meses para que los turistas puedan recorrer algún destino argentino, esta vez, ese plazo es de 18 días.

Eso no es todo: “Las personas deben gastar el dinero reintegrado antes del 31 de octubre, es decir, no tienen mucho tiempo. También influye mucho la situación económica del país y que el reintegro de dinero es del 50% de los gastos, pero tiene un topo de reintegro de $100.000. Es decir, no es un beneficio muy grande, teniendo en cuenta que no es lo mismo ese monto hoy, que en el Previaje 1”, dijo Silvia Yafar, de Money Tour, mientras que colegas suyos dijeron que para algunos viajes el beneficio no es tan grande. En el mismo sentido, desde la Cámara de Turismo de San Juan, Ariel Giménez, dijo que, si bien tenían mucha expectativa en esta edición del programa, hasta ahora “viene flojo”.

Si bien todas las personas consultadas dijeron que el Previaje es una herramienta que siempre activa al sector turístico del país y apoya a los prestadores que trabajan de manera legal, admitieron que esta vez todo se está movilizando de manera lenta. Y, al parecer, eso es algo que sucede en casi todas las provincias. Dijeron que hay pocas consultas y al mirar la página oficial, hasta el momento sólo se ocupó el 17%del presupuesto destinado a esta edición del programa. Esto, teniendo en cuenta que sólo falta 3 días para que finalice el plazo de inscripción y que años anteriores, ese presupuesto se agotaba más rápido. Incluso, hubo ediciones, que la fecha de carga de comprobantes se cerró de un día para el otro, debido a que el dinero destinado para ese fin se acababa de antemano.