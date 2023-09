La otra erradicación: ¿dónde van las mascotas de los vecinos del Barrio Las Pampas?

Con visita presencial incluida, miles de pocitanos víctimas del terremoto recibieron las llaves de su nuevo hogar el lunes 4 de septiembre. Luego del acto formal, llegó la hora de la tarea siempre titánica de la erradicación de estas familias hacia sus nuevas viviendas en el Barrio Las Pampas que comenzó este martes, pero, ¿qué pasa con las mascotas de las 788 familias?

Al gran operativo de erradicación en Pocito, el cual durará 3 días, se le sumó la otra erradicación: la de los animales pertenecientes a estas familias. Por lo que, perros, gatos y otros animales están siendo llevados por un grupo de proteccionistas independientes de la provincia, en un operativo a pulmón para que no queden en la calle, según contó a Canal 13 Luciano Castro, uno de estos proteccionistas.

Se trata de una noble tarea de parte de estos sanjuaninos amantes de los animales, que desde hacen años que vienen trabajando en distintos puntos de la provincia, asistiéndolos. En este caso, estos proteccionistas armaron un operativo que se está llevando a cabo a la par de la erradicación oficial, el cual consistió de una primera etapa de censo en cada una de las casas y continuó con el trasladado de las mascotas de estas familias a sus nuevos hogares, con entrega de alimentos y correas, y ayuda en la esterilización. Castro señaló que la idea es que todos los dueños de los animales se hagan cargo y se los lleven, continuando así con una tenencia responsable.

Otras de las etapas en este operativo paralelo a esta gran erradicación, es el seguimiento que han planificado hacer de los casos, procurando que se cumpla la tenencia responsable. Así como el traslado de perros y gatos que no corrieron con la misma suerte que los que fueron parte de la mudanza, quedando abandonados.

Luciano contó que se han encontrado con muchos vecinos responsables que se llevaron sus mascotas, las cuales incluyen animales de granja como caballos, patos y conejos. Pero también están los casos de los perros desnutridos o con sarna que fueron abandonados.

Para los casos de abandono activaron el protocolo traslado a veterinarias ubicadas en Chimbas y Santa Lucía en su mayoría. Aunque estos proteccionistas trabajan con otros profesionales, que tienen sus consultorios en otros departamentos. Todos ellos, al conocer su trabajo desinteresado y responsable, les hacen precios por los distintos tratamientos que los animales van necesitado.

'Todo esto lo hacemos a cambio de que se queden con el animal, porque lamentablemente los dejan abandonados. Por eso ponemos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros vehículos y les llevamos de nuevo los animales a los barrios nuevos donde les entregan', contó Luciano.

Además de la ayuda a los animales, estos proteccionistas están asistiendo a las familias que no les tocaron viviendas, y que de la misma manera deben abandonar este sector de villas que van de las Calles 14 a las 18. A estos pocitanos, les entregaron medicamentos, ropa y mercadería. Pero la ayuda para estos damnificados no censados no cesó, ya que seguirán asistiéndolos, y solicitaron ayuda a los sanjuaninos y sanjuaninas para ayudarlos.

Castro contó que en Pocito hay una gran deuda con los animales callejeros. En este sentido, el proteccionista aseguró que es muy pobre la tarea de la municipalidad y la de la Secretaria de Ambiente.

‘Tuvimos una mañana tremenda, en la cual nos encontramos con muchos animales abandonados en un gran estado de desnutrición, y otros con sarna’, contó el proteccionista. Para luego detallar que, en estos casos delicados, a los perros y gatos los están llevando a veterinarias, y cuando se recuperen los llevarán a guarderías transitorias, y casas de otros sanjuaninos y sanjuaninas que los tomarán en adopción. En estos últimos casos, el grupo de proteccionistas hará un seguimiento.

Para aquellos sanjuaninos y sanjuaninas que deseen y puedan ayudar a este grupo de proteccionistas pueden hacerlo comunicándose al 2645088955. Para este operativo de asistencia a mascotas y sus familias necesitan nafta para los largos traslados hasta el nuevo barrio y las veterinarias, alimento para perros y gatos, correas y hasta mercadería y ropa para estos pocitanos que cumplieron el sueño de la casa propia, y responsablemente decidieron llevarse a sus mascotas.