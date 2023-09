Que no te estafen: lo que debés saber antes de inscribirte en un instituto

A principios de este mes se conoció una complicada situación que estaban atravesando un grupo de estudiantes de un instituto que funcionaba en San Juan. Esto tiene que ver con que esta institución no estaba reconocida por el Ministerio de Educación, por lo que sus estudios no iban a estar avalados nunca. Para que esto no le ocurra a más personas, desde Educación Privada dieron una importante información a las personas que tengan el deseo de anotarse para estudiar una carrera.

Liliana Piegaia, directora de Educación Privada, contó en Cien por Hora como los sanjuaninos pueden cerciorarse de que el instituto al que quieren ingresar esta abalado por el Ministerio. En ese sentido recomendó leer el listado que publicaron recientemente donde informaron todos los establecimientos que están en regla.

'En el Sí San Juan publicamos los institutos de Educación Superior que están habilitados. Es muy importante que puedan pasar por nuestra dirección ante cualquier duda, cualquier institución para estar reconocida tiene que hacerse mediante una resolución ministerial. Nuestro ministro del momento lo hace a partir de la presentación que hace el privado, en virtud de algunos expedientes', señaló.

Seguidamente, Piegaia mencionó que sobre todo son dos pasos fundamentales que debe cumplir aquella persona que quiere hacer funcionar un instituto legalmente en San Juan. Una exigencia tiene que ver con la parte de infraestructura y otra con la parte de contenidos.

'La primer condición es ver donde se asienta, no es de nuestra competencia hacer un aforo como hace Bomberos y demás habilitaciones. El edificio debe cumplir las condiciones porque van a concurrir allí estudiantes y docentes. El resto es lo pedagógico obviamente, es el corazón de la formación donde nuestros supervisores siempre están asesorando para mejorar proyectos. Todo se hace según una normativa', expresó

Posteriormente la entrevistada explicó quien es la persona que se encarga de analizar todo lo que tiene que ver con la pedagogía. Sumado a esto, señaló que con quienes se trabaja de una manera distinta es con los estudiantes de enfermería, ya que ahí debe intervenir Salud Pública.

'La supervisora de Educación Superior asesora en cuanto a lo pedagógico. Educación Superior puede ser desde la Universidad o institutos tanto de formación docente como de formación técnica. Nosotros tenemos 10 de cada uno en privada. En el caso de Enfermería lleva otra titulación con el Ministerio de Salud, ya que nosotros no tenemos competencia en ese ámbito laboral', manifestó.