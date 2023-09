Remedios de venta libre: 'se deben vender dentro de la farmacia, fuera de ello es ilegal'

Este martes pasó por Cien por Hora, el titular de la División Farmacia del Ministerio de Salud Pública, Mario Carmona. El profesional señaló detalles del sector de los farmacéuticos, e invitó a la comunidad a no adquirir medicamentos en sitios que no están administrados por personal habilitado.

"Lógicamente toda esta cuestión que pasa por fuera de las farmacias y de las droguerías que habilita el Ministerio de Salud, por supuesto, que siempre preocupa. La automedicación, donde no hay ningún interrupción medicinal, ni médica, ni farmacéutica, en realidad no beneficia a las personas que lo hacen, sino al contrario", comentó Carmona. A la vez indicó "habitualmente tenemos que trabajar sobre los establecimientos que habilitamos para ver realmente cómo funcionan día a día. Todo aquello que va por fuera, que es ilegal y no podemos intervenir directamente, pero sí a través de alguna denuncia, con alguna evidencia que concreta que se está produciendo", dijo respecto a como actúan con los lugares donde venden medicamentos sin habilitación.

A raíz de lo anterior, aludió a que necesitan el "acompañamiento de la fuerza pública o de la intervención de algún juzgado que nos ayude a poder intervenir en eso, no podemos entrar y secuestrar cualquier mercadería sin esa intervención". A ello sumó: "hemos actuado en depósitos de San Martín, de Capital, de Rawson, de Pocitos, en distintas oportunidades haciendo las denuncias correspondientes con las evidencias que nos solicitan la justicia".

"La comercialización de estos medicamentos viene de un desvío, no es que se fabrican aparte o paralelamente, estos salen de la cadena de comercialización, saldrán de algún laboratorio, de alguna droguería, de alguna farmacia que nosotros no conocemos", informó. En esta línea detalló que no hay garantía para el consumo de esos medicamentos. "Por lo tanto, les aconsejamos no comprar o adquirir este medicamento fuera de lo que es la farmacia", indicó.

En cuanto a los medicamentos que señalan ser de venta libre, precisó que "las condiciones que impone al momento de autorizar algún medicamento para la comercialización son condiciones de expendio, que se llama, donde no hay una intervención médica. Eso se denomina venta libre, no quiere decir que se puedan vender en cualquier lugar".

A ello sumó que "hay trabajar mucho en la educación de la población, de manera tal que visibilicemos que la automedicación nunca va a estar buena. Siempre tiene que haber una intervención profesional, aunque nos cueste poder acceder muchas veces y los tiempos que llevar".