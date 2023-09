ACCODEPAS duro contra el club sanjuanino que quiso demoler una estación de tren

Jorge Cocinero, presidente de ACCODEPAS, tuvo fuertes palabras contra el Club Atenas de Pocito, a quien acusó de intentar demoler de la estación de trenes de La Rinconada. Cocinero sostuvo que el club 'Mirasol', inició obras de demolición del histórico edificio para hacer una cancha de fútbol nueva. 'No me opongo a que el club crezca porque es un lugar de contención, pero ese lugar no les pertenece', sostuvo el arquitecto.

Por otra parte Cocinero contó que luego de hablar con el intendente de Pocito, Armando Sanchez, fueron juntos hasta la estación y lograron frenar las tareas de demolición. 'Llegamos justos porque estaban por empezar a tirar la nave central, que es la más importante', dijo el titular de ACCODEPAS. Además agregó que la Jueza de Paz del departamento será quien ahora defina el cese total de las tareas en la zona.

'El lugar no le pertenece al club, ellos se están apropiando de algo que no es de ellos', dijo Cocinero. Por su parte desde el club pocitano, Vicente Macuso, presidente de la institución sostuvo que los terrenos donde se construirán las canchas no son dentro del predio donde está la estación de trenes. 'La estación de trenes está retirado de donde está el club y los terrenos donde se harán las canchas nuevas fue prestado por el municipio', sentenció Mancuso.