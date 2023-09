El presidente de Atenas le contestó a ACCODEPAS: ‘Todo ha sido un mal entendido’

La polémica que estalló este miércoles en Pocito por el posible derrumbe de una ex estación de tren, patrimonio histórico de la provincia, sumó un nuevo capítulo. Ya que el que dio su versión fue el presidente de Atenas, Vicente Mancuso, quien aseguró a Diario que todo lo que se generó en horas de la siesta –tarde ‘fue un mal entendido’.

La máxima autoridad del club pocitano detalló a este medio que ellos en ningún momento tuvieron y tienen la intención de tocar, ni mucho menos derribar esta importante ex estación de tren.

Mancuso contó que el intendente Armando Sánchez les prestó un terreno contiguo a su estadio. Entonces, el objetivo de las autoridades del club es emparejar el lugar para poder sembrar césped y darle forma a una cancha que utilizará las categorías femeninas. Además de este espacio, durante la gestión de Fabián Aballay les prestaron otro terreno, en los que ahora lucen dos canchas, las cuales son utilizadas para sus inferiores y una escuelita de fútbol.

El mandamás de Atenas aseguró que el terreno en el cual trabajaban para emparejar no está cerca de las vías del tren, ni menos de la estación. Mancuso señaló que el terreno en el que las máquinas trabajaban este miércoles, no está cerca de este patrimonio histórico provincial, por lo cual ‘no hay peligro alguno de que derrumbaran ni si quiera una pared’

Horas más tarde, al móvil de Canal 13, Jorge Cocinero, titular de la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACCODEPAS) llegaron al departamento para alertar que desde el club pocitano tenían la intención de derrumbar la ex estación.

Cocinero tuvo fuertes palabras contra el Club Atenas de Pocito, a quien acusó de intentar demoler de la estación de trenes de La Rinconada. Cocinero sostuvo que el club 'Mirasol', inició obras de demolición del histórico edificio para hacer una cancha de fútbol nueva. 'No me opongo a que el club crezca porque es un lugar de contención, pero ese lugar no les pertenece', sostuvo el arquitecto.

Por otra parte, Cocinero contó que luego de hablar con el intendente, fueron juntos hasta la estación y lograron frenar las tareas de demolición. 'Llegamos justos porque estaban por empezar a tirar la nave central, que es la más importante', dijo el titular de ACCODEPAS. Además, agregó que la Jueza de Paz del departamento será quien ahora defina el cese total de las tareas en la zona.

