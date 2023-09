La sanjuanina que emociono a todos con su posteo sobre los estándares de belleza que mataron a Silvina Luna

Lorena Garay Pellice, una mujer que sufrió trastornos alimenticios y se sometió a una cirugía bariátrica, compartió un conmovedor mensaje en Facebook sobre la presión social que enfrentan las mujeres por su aspecto físico, algo que genera debate aun hoy en día

La mujer contó que estuvo internada por no comer y por tomar pastillas para adelgazar, y que decidió operarse para dejar de ser "la gorda piola", "la mina simpática" o "el cago de risa". Sin embargo, afirmó que no se arrepiente de su decisión y que tampoco culpa a las personas que recurren a la cirugía estética para sentirse mejor, “soy pro-cirugías, pro-dieta, pro-gym, pro-birra, pro-todo lo que te haga sentir mejor y feliz, pero siempre con cuidados y con profesionales calificados. No vale la pena perder la vida por satisfacer a otro” escribió la joven.

"Creo que uno tiene que hacerse amigo del cuerpo que tiene, aceptar que los años pasan, los kilos al igual que las arrugas llegan, la gravedad empieza a hacerse notar. Pero para eso se necesita ayuda también, me ha pasado de haber bajado de peso y que me digan 'estás más linda'. NO, no estoy más linda, estoy más flaca, linda fui siempre", escribió Lorena.

Su testimonio se hizo público luego de la muerte de la modelo Silvina Luna, quien falleció por complicaciones derivadas de una mala praxis en una cirugía estética. Lorena reflexionó sobre el impacto de los comentarios negativos sobre el cuerpo de las mujeres, "saben lo difícil que es salir a la calle y saber de antemano que un pelotudo en la calle te va a decir 'aflojale a los postres, gorda!'", relató. Y agregó, "por comentarios de este estilo, hacen que una empiece a sentirse insegura con su cuerpo. Hacen que empieces a dejar de usar alguna ropa y empieces a usar otra, que tape más, y aunque no parezca, también lleva al quirófano".

Lorena concluyó su mensaje con un llamado a la aceptación y al amor propio. "Sabemos que la cultura de la belleza existe, no somos idiotas, pero aceptemos que hay bellezas diferentes y que el culo se va a caer. Mi culo caído y con celulitis es mío. Mis tetas caídas son mías, mi panza es mía, mis estrías son mías. Amo y odio cada parte de mi cuerpo", finalizó.

Lee el posteo completo: