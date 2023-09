Este jueves mantuvo una entrevista en Banda Ancha Jorge Oribe, subsecretario de Trabajo, donde en el marco de diferentes temas de actualidad provincial admiten que los deliverys de "Pedidos Ya" están en un "gris" legal. Pero además rechazan que exista una "industria del juicio laboral".

Luego de destacar "los esfuerzos que realizan las empresas hoy por hoy para llevar adelante el pago de los salarios es reconocido por los propios trabajadores y las entidades sindicales que aceptan por ahí rescindir algún derecho como el plazo de pago, rescindir por ahí que les paguen en cuota, que no corresponde legalmente pero que muchas veces es aceptado por los propios trabajadores para que la empresa pueda seguir girando normalmente"-

En referencia a los trabajadores de reparto como Pedidos Ya, Oribe explicó que "hay un vacío legal en eso".

"Es una nueva modalidad de trabajo, una nueva modalidad que la conocimos todos por la pandemia, donde no teníamos la posibilidad de salir los habitantes de la casa y teníamos que utilizar un servicio que hiciera este delivery por lo cual se provocó un gran aumento, rápido, en pocos meses, de la cantidad de trabajadores de esta actividad", explicó.

Oribe agregó que "rstas empresas son extranjeras, no de la República Argentina, que tienen una aplicación online la cual tiene acceso cualquier habitante del país y realizan su inscripción online. De acuerdo a lo que me cuentan los inspectores uno crea una cuenta y uno la verifica con una entidad que no existe físicamente. Es todo digital, y no ha salido ninguna normativa que regule este tipo de actividades".

"El juicio laboral se genera cuando hay incumplimiento del trabajador. Si no no existe la posibilidad de realizar ningún tipo de denuncia. Las empresas serias, que tienen a sus trabajadores como parte integrante de su staff, esos trabajadores pasan a ser familia prácticamente"; dijo.

También en esa misma línea, el funcionario detalló que "la mayoría de las empresas en San Juan no tienen problemas con trabajadores, se da diálogo, de solucionar las distintos problemas; el tema del juicio que se ha planteado la industria del juicio, el tema de la RT también se ha planteado, se da cuando la RT no paga lo que debe pagarle al trabajador".

"Entonces la defensa de los trabajadores realizada por distintos colegas que se dedican al área y por las administraciones provinciales que tenemos a cargo la defensa de sus derechos realmente no lo tomo una industria", manifestó.





Teléfono de Subsecretaría de Trabajo:

264 - 4936851 (Mesa de Entrada)

264 - 4936854 (Asesoramiento gratuito)

Mirá el video insertado al principio de la nota con la entrevista completa.