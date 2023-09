Donación de sangre: dicen que el 2023 es uno de los peores años

“Estamos muy mal”. Eso dijo al comenzar la charla con Diario 13, Alfredo Laplagne, el referente del Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM). Posteriormente, el funcionario agregó que el 2023 es uno de los peores años en relación a la cantidad de unidades de sangre que recolectaron. Dijo que hubo días en los que recibieron 72 donantes, cuando lo óptimo es 250.

La situación en torno a la disponibilidad de sangre en San Juan es preocupante. “Este año, al cierre de agosto, tuvimos en total 5.424 donantes y desde 2014 no teníamos números tan bajo. El año 2020, en medio de la pandemia las donaciones fueron pocas, pero era entendible, ahora no sabemos qué sucede. Yo creo que vamos a cerrar el 2023 con una cantidad que no superará los 8.000 donantes anuales. Y, en promedio, tuvimos años con más de 10.000 donantes”, explicó el especialista y dijo que en ocasiones hay cirugías programadas de los hospitales, que deben posponerse porque no se tiene la cantidad de unidades necesarias para cubrir la demanda.

Admitiendo que no entienden qué está pasando e instando a la comunidad a que se acerque voluntariamente a donar sangre, Laplagne, dijo que la cantidad de personas que se acercan por iniciativa propia también es baja y que es inferior a otros años. Comentó que en lo que va del 2023 el 36% de los donantes se acercaron de manera voluntaria, mientras que años anteriores el promedio estaba entre el 50% y el 47%.

"Quienes quieran donar sangre deben pedir turno en www.darturnos.com. La atención es de 7,30 y 13 y en el proceso de donación no se demora más de una hora y media”.

“En épocas de pandemia hablábamos de la solidaridad y estábamos comprometidos ayudar, pero parece que ya nos olvidamos. La mayoría de las personas que acercan a donar sangre lo hacen porque tienen un familia o conocido que la necesita. Tras la pandemia quedamos golpeados y las campañas no arrancan bien”, agregó el funcionario de Salud.

Si bien hay muchas instituciones que organizan campañas de donación de sangre, Laplagne comentó que tampoco es un número óptimo y que también es bajo. “Hasta el momento llevamos unas 47 campañas y buscábamos llegar a las 100, que creo que no pasará. El promedio anual de campañas para atraer donantes es de 80 por año”, agregó y resaltó que quienes quieran donar sangre u organizar alguna campaña pueden comunicarse al 223571 o en las oficinas del IPHEM, entre las 7,0 y las 13.

Este problema afecta también a las donaciones de médula. "Este año tenemos 200 inscriptos. Hace unos meses, 4 sanjuaninos fueron compatibles para donar médula y cuando se los convocó dijeron que no. Se arrepintieron. Estas situaciones nos desinflan, porque la donación de médula no es invasiva, es similar a una donación de sangre, y la gente no dona", agregó y dijo que quienes donan médula se pueden llegara demorar 2 horas dentro del IPHEM. Es decir, es un procedimiento rápido