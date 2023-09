En el Cerrillo Barbosa convertirán líquidos cloacales en agua para riego

Durante la mañana de este jueves, representantes del Export-Import Bank of Korea (siendo la agencia gubernamental representante del Knowledge Sharing Program y los asesores KSP, un consorcio de Soosung Engineering Co., Ltd, y Saman Corp. juntos bajo el nombre “Equipo de KSP”) iniciaron el “Proyecto de Consultoría en conjunto KSP-IDB” sobre el “Plan de Gestión de Reutilización de Aguas para el apoyo de un Desarrollo Económico Resiliente en el área de Gran San Juan”.

El equipo mantuvo diálogo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Producción de la provincia de San Juan con los que firmaron un acta compromiso para la realización de este proyecto. Al finalizar el encuentro, el ministro Lucero expresó: “Estamos viviendo una situación hídrica en la provincia particular y tenemos que tratar de optimizar el recurso y tener una gestión integral. Venimos trabajando de esa manera desde el inicio de la gestión".

Y agregó: "hoy estamos en un trabajo conjunto para poder llevar adelante este proyecto que se basa en la reutilización de los efluentes cloacales, pensando en las plantas de tratamiento que tenemos un volumen importante de agua, de casi unos 51 millones de litros de agua diarios que no son reutilizados y sabemos la experiencia de otros países del mundo y queremos tener ese conocimiento y volcar esa experiencia”.

Actividades a realizar:

Revisar el marco legal del reuso de aguas residuales (con un propósito agricultural) y el estado general actual en el área de San Juan.

Análisis del impacto medioambiental del reuso de aguas residuales para irrigar la tierra.

Pre-estudio para el desarrollo de un plan general para el reuso de aguas residuales (con propósito agricultural) en el área de San Juan.

Diseño de infraestructura para la fase 1 de la guía de trabajo.

Reporte provisional y taller de aplicación de políticas en Corea.

Seminario final de diseminación en Argentina.

Actividades organizadas por San Juan y su apoyo

San Juan cooperará brindando acceso a la información necesaria que éste tuviese en su poder, siempre y cuando esté disponible y pueda ser puesta a disposición para los propósitos descriptos. San Juan también actuará de nexo diplomático con cualquier autoridad involucrada cuando sea necesario para recolectar información.

Como así también para realizar investigaciones conjuntas con dichas autoridades, especialmente si éstas están relacionadas con gobiernos locales o empresas privadas. San Juan, sin embargo, no puede garantizar la colaboración de terceros en este Proyecto, o proveer información a la cual no tiene acceso o potestad legal.

Actividades organizadas por el BID y su apoyo

En coordinación con Korea’s Eximbank, San Juan y los asesores KSP, el BID también proveerá apoyo al Proyecto (por ej. Proveer apoyo y coordinación hacia el plantel existente para asegurar el éxito del Proyecto). Las tareas específicas incluyen la participación en talleres y la coordinación de reuniones, la disposición para conseguir documentos e información relevantes y revisión de borradores de reportes.

Como así también la identificación de prácticas y lecciones relevantes en los contextos de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, el BID se empeñará en recomendar asesores argentinos para trabajar con San Juan, quienes servirán de nexo entre los asesores KSP y los inversores locales si fuese necesario. También proveerá apoyo directo en la organización e implementación de tareas para San Juan.