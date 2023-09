Los tres supermercados que fueron multados en San Juan por no cumplir Precios Cuidados

Daniel Perez, subdirector de Defensa al Consumidor, reveló cuales son los tres supermercados en San Juan multados por no cumplir con el programa Precios Justos. Los tres pertenecen a cadenas nacionales y son ChangoMás, Hiper Libertad y Super Vea. De estos tres la primera ya pagó la multa. Estos tres supermercados se suman otro nacional y uno regional que con anterioridad fueron sancionados en la provincia.



Si bien ChangoMás ya pagó la multa, fue de apenas unos $7 millones, que salen de las cuentas generales del supermercado y no de específicamente de la sucursal sanjuanina. Las otras dos cadenas todavía no pagaron. Según supo saber Perez, los motivos de la multas fueron varios, desde no exhibir la mercadería, hasta cambiar el precio de la góndola con respecto a la caja.

Otra de las circunstancias que contó Perez, que el hipermercado de Scalabrini Ortiz no tenía azúcar que contemplaba Precios Cuidados, por eso se los obligó desde Defensa al Consumidor a encontrar una solución. Esto ocurrió ya que la empresa usó otra marca, pero al precio que decía el programa nacional. Respecto de los comercios sanjuaninos Perez dijo que están cumpliendo con lo acordado con Nación.