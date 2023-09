Ante la presencia de Canal 13, la jueza decidió frenar por este viernes el desalojo

Este viernes, la Jueza de Paz de Chimbas, Graciela Cattani tras la resistencia de la familia Diaz de Santa Lucía, en cuanto a desalojar el lugar que habitan decidió frenar el accionar de las fuerzas. La medida no fue definitiva, pero ante las cámaras de Canal 13 por esta jornada al menos la familia afectada dormirá bajo techo. Y el proceso continuará su marcha hasta que las autoridades determinen lo que sea justo a los ojos de la ley, en un plazo de seis días.

Todo ocurrió cuando la mujer llamada Patricia Diaz, que tiene una orden de desalojo, concurrió este año al IPV para hacer el trámite para ser la nueva titular de la propiedad, le respondieron que esto no era posible. Ya que las casas otorgadas por el instituto, no se ceden, no se alquilan y no se venden. Por lo que este hombre que salió adjudicado con el hogar, estaba infringiendo dos reglas: la antes mencionada y la segunda que es, que las viviendas deben ser poseídas en el momento en que se entrega al barrio.

Ante esta situación, personal del Instituto Provincial de la Vivienda, contactó al titular, quien dio explicaciones por las que no pudo habitar la casa. Entonces tiempo después, a través de abogados y autoridades judiciales, el titular de la propiedad, solicitó que la casa volviera a estar bajo su poder y en consecuencia la familia Diaz desocupara el sitio.