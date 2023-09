Desesperación en Santa Lucía: intentan desalojar a una familia de una casa del IPV

Este jueves, una familia de apellido Diaz, está siendo ultimada en cuanto a la permanencia en la vivienda que desde hace casi 7 años habitan. Luego de que el adjudicado de la casa, reclamara que se la devolvieran.

De acuerdo a los dichos de la mujer a la que ordenan desocupar el lugar, ellos habitan el barrio desde que fue entregado. Ya que un contacto le avisó que la vivienda estaba deshabitada y por esta razón, la señora contactó a quien es titular de la casa y él le habría cedido el lugar, para evitar que alguien la usurpara.

Luego, cuando la mujer concurrió este año al IPV para hacer el trámite para ser la nueva titular de la propiedad, le respondieron que esto no era posible. Ya que las casas otorgadas por el instituto, no se ceden, no se alquilan y no se venden. Por lo que este hombre que salió adjudicado con el hogar, estaba infringiendo dos reglas: la antes mencionada y la segunda que es, que las viviendas deben ser poseídas en el momento en que se entrega al barrio.

Ante esta situación, personal del Instituto Provincial de la Vivienda, contactó al titular, quien dio explicaciones por las que no pudo habitar la casa. Entonces tiempo después, a través de abogados y autoridades judiciales, el titular de la propiedad, solicitó que la casa volviera a estar bajo su poder y en consecuencia la familia Diaz desocupara el sitio.

-Noticia en desarrollo-