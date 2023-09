Este viernes estuvo en Banda Ancha Victoria Benítez, quien además de ser sub directora del Área de la Mujer, no vino en su rol de funcionaria, si no como hija de desaparecida de la dictadura cívico - militar en Argentina.

En una emotiva entrevista relató la historia del secuestro de una militante montonera, contada por su hija. Pero además mostró su dolor luego del polémico acto de la candidata a Vicepresidente libertaria, Victoria Villarruel.

(Captura de video)

"Mi vieja era hija de Don Segundo Benítez y Estela Gómez, sanjuaninos. Mi abuelo era diputado de la época peronista, éramos todos una familia re contra peronista. Ella era la más chica de 4 hermanos, estudiaba profesorado diferencial. Trabajaba con chicos con discapacidad. Era militante de la Juventud Peronista y luego pasó a militar en Montoneros", comenzó relatando.

"Cuando empieza la dictadura cívico- militar ella como que profundiza su militancia y pasa a la clandestinidad porque te perseguían por el hecho de pensar distinto", dijo.

Además agregó en esa línea, "me parece que está bueno resaltar. Mi mamá tenía una vida 'acomododada' si se quiere porque era hija de un diputado, está bien, en dictadura obviamente dejó de ser diputado. Mi vieja prefirió, decidió, seguir militando y cuando pasabas a la clandestinidad debías cambiar tu identidad porque estabas re jugada y había normalmente en esa época, entre compañeros de Mendoza y San Juan, como que se daban una mano, para refugiarse".

"Estábamos viviendo en Las Heras" y recordó la dura escena cuando ella tenía 3 años y vio por última vez a su madre. "Plena luz del día, 10 de la mañana, estaba toda la aeronáutica en el barrio, ella (por su mamá) se dio cuenta, porque veníamos del supermercado y logró golpearle la puerta a un vecino y decirle que me tuviera porque sabía que se la iban a llevar, ya no tenía forma de escaparse, me alcanzó a pasar por la reja del vecino del conventillo como decíamos. El vecino y la vecina me refugiaron más o menos 10 días hasta que mis abuelos maternos me pudieron buscar".

El dolor de la hija de una sanjuanina desaparecida, tras el acto de Victoria Villarruel

En medio de una gran polémica y repercusiones en todo el país, esta semana en la Legislatura Porteña se llevó adelante el acto que encabezó la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, por las "víctimas del terrorismo" en alusión a los fallecidos durante ataques de organizaciones como Montoneros y el ERP.

Al respecto de este hecho, Benítez manifestó en su entrevista que "es avalar esta teoría negacionista, de los dos demonios, cuestionar permanentemente, es querer anular esta historia. Me parece que cada vez avanza más. Esto de Villarruel habla a las claras de esta situación. Me parece que es todo el tiempo cuestionar o que se cuenta la mitad de la historia; volver a poner en el tapete la teoría de los dos demonios o que fue una guerra".

"Me parece que es negar lo que pasó, negar la historia. No sé si la misma Villarruel hablaba de que nosotros les queremos como que proscribir el derecho de llorar sus muertos y la verdad que si hay alguien que no proscribe, no prohíbe, somos nosotros, los militantes de derechos humanos, los hijos de los desaparecidos, de las madres de Plaza de Mayo", expresó.

Y la funcionaria recordó lo que pasaba cuando iba al jardín: "Esas cosas me las decían a mi en el jardín de infantes, 'no te juntes con esta porque es hija de montonera', los montoneros mataban niños, eso me decían y o solamente a mí".

