Omar, el ciclista con Parkinson, arrancó una nueva y desafiante travesía

Omar Rojas es un sanjuanino que sufre de Parkinson, una enfermedad que nunca le puso un freno a sus sueños. Este hombre decidió encabezar una lucha para demostrarla a la gente que este padecimiento no marca el fin de la vida. Para mostrarlo desde hace tiempo que pedalea por todo el país para demostrar que se puede tener una rutina activa a pesar de sufrirla. Ahora para seguir generando consciencia comenzó a pedalear desde San Juan con la meta de llegar a Formosa.

El propio Omar contó en Cien por Hora donde se encuentra actualmente y cómo pudo organizarse para encarar esta nueva aventura a bordo de su bicicleta. Acerca de esto reveló que su viaje empezó a mediados del pasado mes de agosto, sin tener una fecha de finalización estipulada.

'Gracias a Dios salí el 17 de agosto. Me fui de San Juan a Realicó en La Pampa, para comenzar mi travesía. Fue con poco apoyo, la verdad que no conté con mucha ayuda. No obtuve respuesta del Gobierno Provincial ni de la Municipalidad de Sarmiento. Estoy ahora con el apoyo de algunas instituciones. La travesía mía va con destino a Formosa. Estoy seguro que voy a lograr el objetivo que yo tanto anhelaba que es darle difusión al Parkinson, esa es la motivación mía', expresó.

Seguidamente, Rojas reveló que lo que lo mantiene con energía es la gente que se va encontrando en el camino. Él hace algunas paradas para charlas con personas a las que les cuenta su historia y les habla acerca del Parkinson. Muchos de ellos empatizan con él y deciden aportar un granito de arena en su honorable lucha que busca concientizar.

'En este momento estoy en Venado Tuerto y ya me voy a ir a Rosario que todavía me faltan algunos kilómetros. Me pude quedar dos días acá en Venado Tuerto, me recibió mucha gente a la que le tengo que agradecer como a Miguel Garcés que se puso a disposición mía, para que yo pueda tener comida y me solventar los gastos para poder difundir esto por toda la Argentina. El objetivo se esta cumpliendo, paso a paso lo vamos logrando', contó.

Por último, el pedalero reveló que en esta ocasión no cuenta con un vehículo de apoyo o con una persona que lo esté acompañando. Simplemente es él, su bicicleta, un par de bolsas y sus botellas de agua con las que se hidrata cada tanto.

'Yo disfruto, veo el paisaje y en cada lugar me abren las puertas. La meta es difundir porque hay mucha gente que esta aislada, que no se anima a salir porque tiene Parkinson. Quiero llegar a Formosa a difundir esto, no cualquiera lo hace, yo lo hago por amor a los compañeros. Estoy con la mochila y un par de bolsos sobre mi espalda. Hay gente que me va apoyando con su auto, de la gente que va pasando y le cuento lo que voy haciendo. Es una lucha de todos los días', sentenció.