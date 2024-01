Se cumplieron 2 años del femicidio de Yoselí Rodríguez

Este lunes 1 de enero de 2024 no todo es festejo en la provincia. Esta fecha marcó un antes y un después en la vida de una familia de Media Agua. Es que un sábado 1 de enero, pero de 2022, asesinaron a Yoselí Rodríguez, un femicidio que conmovió no solo a San Juan, sino a todo el país, que siguió atento su cobertura en medios locales como Diario 13, pero también en medios nacionales.

La pequeña tenía 11 años y había salido a saludar a familiares por la llegada del año nuevo. Horas más tarde comenzaron a buscarla porque no aparecía por ningún lugar y horas más tarde de ese fatídico 1 de enero la encontraron sin vida en un descampado frente a su casa, ubicada en inmediaciones de Adán Quiroga y Ruta 40.

La niña fue víctima de abuso sexual y recibió más de 10 puñaladas que terminaron con su vida. Por este femicidio la Justicia encontró culpable a su primo. Se trata de Juan Carlos ‘Pelado’ Rodríguez, de 24 años, quien en juicio fue condenado a reclusión perpetua, al ser encontrado culpable y único autor de la violación y asesinato de la pequeña.

El 1 de enero del 2023, cuando se cumplió 1 año del femicidio de su hija, Yesica, escribió un doloroso mensaje por el aniversario. ‘Ya un año de ese maldito día, desde ese día que te arrebataron tu vida, te cortaron tus sueños, te borraron tu sonrisa mi Yoseli Ailén Rodríguez Pereyra. No sabes cuánto te extraño y este dolor que llevo y el vacío que me dejaron en mi alma. Solo le pido a Dios que me de fuerza, que me mantenga de pie, firme a mis otros pollitos porque tengo que seguir por ellos y por ahí ya ni fuerza tengo. Dios dame fuerzas, qué dolor tan grande. Mi Pelucita mamá te ama y te amará por siempre, le mando un abrazo enorme al cielo mi angelito Yoseli’

El sentido texto fue publicado por la mamá de Yoselí al comienzo del 2023 en Facebook. Además del mensaje, la destruida madre acompañó con una imagen de su hija cuando era aún más niña.