Las quejas sobre un lugar muy elegido para vacacionar por los sanjuaninos

Inicio el verano y muchos sanjuaninos decidieron cruzar la frontera para vacacionar en Chile. Algunos de ellos eligen la tradicional Avenida del Mar, donde para estas fechas se espera un alto flujo de residentes y turistas a las playas de la región. Sin embargo, este año algunos turistas se quejan, según medios chilenos, porque la zona no estaría ofreciendo servicios básicos cómo la existencia de baños públicos y la mantención de la infraestructura que es usada por los veraneantes.

Tal es el caso de Eduardo, un turista que llegó desde Santiago a vacacionar a La Serena y al Valle del Elqui, explicó que la Avenida del Mar, pese a lo linda que es, estaría carente de algunos servicios básicos como baños públicos. Además sumó que no hay muchos cajeros automáticos e incluso estacionamientos, considerando que casi siempre están ocupados.

Otro de los turistas, Félix Velasco, dijo que ‘el verano es una tremenda oportunidad para emprendedores, para el turismo y para poder mostrar lo mejor de nuestra ciudad, en donde nuestro municipio tiene que estar mucho más atento a tener las mejoras y en mostrar la mejor imagen para residentes y turistas’.

‘Hoy en día, recorriendo la Avenida El Mar, vemos que están muy deteriorados los espacios públicos, los juegos. De hecho, hay algunos que están oxidados, rotos y hay otros que están frente a la delegación con una cinta de peligro. O sea, cero preocupación y mantención de esos espacios’, indicó Velasco a un medio chileno.

Félix también sumó en su entrevista, que hay diferentes baños que están encerrados, otros en mantención, algunos que no están pintados o no se han cambiado las gráficas. 'Todo se deteriora, pero esas cosas tienen que hacerse con anticipación, no en plena temporada. Y viendo lo que llevamos del mes de enero todavía hay algunos que están en mantención”, sentenció.

Otras de las quejas expuestas, fue en cuanto a los estacionamientos, el hombre señaló que ‘hay un cobro excesivo de 2.410 pesos como tarifa única. Hay una alteración y violación a los derechos laborales, trabajando prácticamente 11 horas, de las 9 de la mañana a las 20.30. (Los parquímetros) no tienen horario de colación. Supuestamente le dan media hora, pero ellos no se pueden apartar de sus labores. No tienen tampoco dónde comer ni baño muchas veces, y están expuestos al sol con graves consecuencias’, afirmó.

‘Echamos de menos que haya una gestión más proactiva para mostrar lo mejor que tenemos, que es un tremendo paisaje natural, como es nuestra Región de Coquimbo, con los bellos atardeceres. Pero eso hay que acompañarla de buena gestión, de buenos basureros, de espacios de juegos para los niños, de áreas verdes acordes o jardines secos’, puntualizó Velasco.