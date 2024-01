Primeros 30 días de Milei y Orrego desde la óptica sanjuanina: ‘darles tiempo’

Este 10 de enero se cumple el primer mes desde que asumieron al frente de los ejecutivos a nivel nacional y provincial, Javier Milei y Marcelo Orrego respectivamente. Ambas figuras políticas alcanzaron esos cargos por primera vez y en un contexto desfavorable, atravesados por una crisis económica que sumerge a la Argentina. Los sanjuaninos fueron consultados por Canal 13 sobre cómo evalúan estos 30 días de gestión y la frase en común que más se esgrimió fue ‘hay que darles tiempo’.

El móvil de Canal 13 estuvo en el microcentro sanjuanino y allí, dialogando con personas de distintos departamento que pasaban por el lugar, les consultó sobre los 30 días al frente de los gobiernos.

El primer entrevistado, al ser consultado sobre los días de Milei aseguró que ‘fueron tranquilos. Hay que esperar un poco más porque con el gobierno anterior ya veníamos bastante complicados, así que tendíamos que darle un poquito de tiempo y ver qué pasa’. Y sobre Orrego dijo que ‘también hay que darle tiempo. Veníamos de una gestión de 20 años y entonces tendíamos que esperar a ver qué cambios hay’.

Luego, una mujer señaló sobre Milei que ‘hay que darle un poquito de tiempo porque todavía no se ve nada. Muchos aumentos en poco tiempo, hay que estirar el sueldo, no queda otra’. Y sobre Orrego, dijo que tuvo ‘oportunidades de ir a reuniones de él, me parecieron muy buenas las propuestas y los proyectos, hay que verlos cuando los empiecen a poner en práctica’.

Por otro lado, otra señora resumió las dos gestiones a una definición: ‘Tiempo, hay que darles tiempo’.

Luego, una mujer que expresó vivir en Rivadavia, señaló que ‘fue muy duro, para todos. Cuesta mucho pero estamos apoyándolo a él, porque eso es lo que queríamos nosotros, un cambio. Es ponerle el hombro entre todos y ayudarlo, porque solo es imposible, más con el aumento en las boletas y precios, es un sacrificio muy grande, con la fe y sacrificio muy grande pero con las esperanzas que pueda cambiar’. Y sobre Orrego dijo estar ‘muy conforme, es el mismo partido de Fabián Martín’.

‘Inevaluable, hay que esperar y darle tiempo, es muy pronto’, señaló otro hombre que transitaba por peatonal Tucumán al ser consultado sobre Milei y utilizó términos similares para referirse a Orrego.

Aquí, sólo algunos de los testimonios de los sanjuaninos acerca de los primeros 30 días de los nuevos gobiernos. En el video adjunto, mirá más opiniones.