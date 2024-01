El jachallero que hace 40 años vende golosinas y medias en el microcentro

Cada semana trae consigo nuevos desafíos para César Mateo Muñoz, un jachallero que lleva 40 años vendiendo golosinas y medias en el microcentro. Canal 13 charló con Muñoz quien compartió sus experiencias sobre la actualidad de su labor y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.

El veterano vendedor expresó que la calle se ha vuelto más difícil últimamente, planteándose la pregunta de si siempre fue tan complicado ubicarse para vender en estos tiempos. "Cada semana hay distintos precios y hay que adaptarse a ellos para poder llevar un peso a la casa. Ahora vivo con mi señora, pero esto es lo que nos alcanza, y es más que nada una cuestión de costumbre", comentó Muñoz.

Cuando se le preguntó sobre la cantidad de trabajo necesaria para considerar que hizo una ganancia suficiente para pasar el día, Muñoz explicó que varía. "A veces se vende más, a veces menos. Hoy con $15,000 pueden comer, aunque no es fácil para ellos porque está duro. Me vengo a las 9 de la mañana y me voy a las 9 de la noche. Cuesta, pero se hace", compartió.

Muñoz detalló que lo que más ha aumentado en el último tiempo son los alfajores, los turrones y las obleas, con incrementos que van desde un 30% hasta un 90%. "La gente compra mucho. Estamos al lado de la parada de colectivo, y la gente siempre compra algo", concluyó el experimentado vendedor, resaltando la importancia de la adaptabilidad en su negocio.