Por las subas de precios, sanjuaninos dejaron de comprar por kilo y llevan por unidad

Tras conocerse que la inflación de diciembre del 2023 fue del 25,5%, Diario 13 salió a la calle a buscar el testimonio de la gente. En una recorrida por los pasillos del Mercado de Abasto de Capital, sanjuaninos y sanjuaninas contaron que ante las abruptas subas de precio dejaron de comprar por kilo y ahora llevan frutas y verduras por unidad.

Ivana, una empleada doméstica que trabaja más de 8 horas por día, expresó: 'Todo esto nos perjudica mal y tengo que trabajar el doble para poder subsistir porque si no llegas a fin de mes'.

La trabajadora sale de su casa a las 8 y vuelve a las 21. Con unas pocas bolsas en la mano, Ivana contó que como en su visita al Mercado de Abasto encontró precios más caros que los que s e había topado en diciembre, tuvo que comprar lo básico y privarse de comprar frutas. ‘Llevo papa y cebolla, si me salgo del presupuesto no llego’, contó.

Silvia, una jubilada que andaba en búsqueda de carne en las carnicerías del mercado, manifestó: 'Ando buscando precios de la blanda especial, porque hay partes que está a $6.500 y en otros lugares está a $6.000, por lo que ando viendo las carnicerías a qué precio está, en otras carnicerías fuera del Mercado de Capital está más caro'

La jubilada contó que por la suba de precios compra lo justo y necesario para comer en el día. ‘No se puede comprar un kilo de nada, hay que caminar para conseguir’, expresó.

Consultada sobre las declaraciones de varios funcionarios del Gobierno Nacional en donde le piden a la población que hagan un esfuerzo ahora para ver los frutos en el futuro, Silvia expresó: 'Que esfuerzo más podemos hacer, más que ajustarnos más el bolsillo, ya no se puede hacer más nada. No hay plata que alcance, los jubilados no cobramos casi nada, no nos dan casi aumentos. Además, tenes que elegir entre comprar remedios a no comprarlos'.

Julio, un hombre que recorría las carnicerías con bolsas de verduras y frutas contó: 'Las cosas han aumentado mucho, lo que es la papa, la cebolla ha aumentado mucho y lo que es la fruta igual, los precios está todos arriba'. Para luego añadir: 'Ahora llevo menos que antes'.

Por último, consultado sobre cómo ve el arranque del Gobierno Nacional, el adulto mayor expresó: ‘Yo tengo fe que esto va a cambiar, hay que aguantar un poco nomas, pero vamos a salir adelante. Hay que hacer un cambio, en necesario'