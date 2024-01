El día que Borges vino a San Juan

Jorge Luis Borges, el reconocido escritor internacional, dejó una huella imborrable en San Juan, y Antonio De Tomasso rememoró con nostalgia la ocasión en que el autor argentino visitó la provincia en 1981.

La visita de Borges en 1981 fue el resultado del atrevimiento de dos jóvenes sanjuaninos, Juan José Ruso y Antonio De Tomasso. Estos dos estudiantes universitarios, ávidos lectores y amigos desde la secundaria, idearon la valiente idea de invitar al renombrado escritor a San Juan. En una entrevista, De Tomasso compartió detalles de este encuentro único que marcó la historia cultural de la provincia.

"Éramos estudiantes, fuimos compañeros en la secundaria y luego en la universidad. Aunque estudiábamos sociología y trabajo social, fuimos muy amigos y compartíamos nuestras experiencias. Utilizábamos las poesías de Borges para conquistar a las chicas, ya que no teníamos mucho más que ofrecer", relató De Tomasso con una sonrisa. Noticias Relacionadas El día que mataron a Romina Chirino

El día que privatizaron Servicios Eléctricos Sanjuaninos

Borges visitó San Juan en 1981, impulsado por la audacia de Ruso y De Tomasso. El encuentro tuvo lugar en el Teatro Sarmiento y se convirtió en un momento inolvidable para todos los presentes. Tres años más tarde, Borges regresó para participar en un congreso de literatura, consolidando así su vínculo especial con la provincia.

Antonio De Tomasso compartió anécdotas de aquel día especial en Buenos Aires cuando, junto a Ruso, se aventuraron a tocar el timbre en la casa de Borges. Aunque inicialmente dudaban de ser recibidos, fueron sorprendidos cuando una señora les indicó que esperaran. Borges bajó después de unos minutos y conversó con ellos durante unos 15 minutos.

Noticias Relacionadas El día que Unión tuvo 'novia'

En un momento de la charla, De Tomasso sugirió que sería fantástico que Borges visitara San Juan para dar una conferencia. "Borges recordó su visita anterior y expresó su deseo de volver, mencionando que le encantaría visitar la provincia", comentó. En ese momento, les proporcionó su número de teléfono, dejando una puerta abierta a futuros encuentros.

"Fuimos al Ministerio de Cultura en ese momento, pero no obtuvimos respuesta. Después, decidimos acudir al diario de Cuyo para pedir ayuda y lograr que Borges visitara la provincia", comentó De Tomasso. Sin embargo, inicialmente, la periodista no creyó su historia. Para convencerla, le proporcionaron el número de teléfono de Borges para que pudiera verificar la autenticidad del relato.

"Borges respondió de manera positiva, mencionando a 'mis amigos de San Juan'. A partir de ese momento, la periodista tomó en serio la propuesta, y la idea de traer nuevamente a Borges a la provincia ganó fuerza", explicó De Tomasso.

En cuanto al aspecto político de Borges, De Tomasso lo describe como polémico pero elogia su habilidad para abordar la política desde una perspectiva humorística. "Borges era magistral en este aspecto. Aunque polémico en política, su puño y letra eran verdaderamente magistrales", expresó De Tomasso.

Podés ver completa la entrevista a De Tomasso en el video que encontras al inicio de esta nota.