Terremoto de 1944: 'el pueblo sanjuanino es un ejemplo de reconstrucción'

El Fray Rafael Cúnsulo, se expresó ante las cámara de Canal 13, durante el homenaje a las víctimas del Terremoto del 1944. En el lugar en que, se volvió a encender la Eterna Llama Votiva en conmemoración a los fallecidos en aquel trágico sábado, en que centenares de sanjuaninos murieron y otros sufrieron las destrucciones de sus hogares.

El religioso dijo que, este acto se hace para no dejar de recordar a los hermanos que perdieron sus vidas. Y que el mensaje que ha de quedar en los sanjuaninos, es la gran capacidad de lucha y fe que se tuvo para salir adelante de una situación tan difícil. 'No hay que apagar sobre todo la historia de la recuperación, porque quedarnos en lo que nos pasó y en que se nos cayeron las cosas encima, no sería bueno, si nuestra memoria no fuera proyectiva', indicó el Fray.

Mas adelante, resaltó el crecimiento que tuvimos en la provincia, en cuanto a la baja de víctimas en catástrofes de este tipo. Siendo que en 1944 hubo muchas muertes, en 1977 esa cifra menguó en gran manera y en 2021, ya no hubo víctimas fatales. 'No solo que se reconstruyó San Juan, sino que se reconstruyó con criterio para que no vuelva a pasar', cerró Cúnsulo.