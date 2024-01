Después de casi 10 años manejando el trencito de la alegría, lo pone a la venta

Roberto Sánchez, propietario del emblemático 'Trencito de la Alegría', dialogó con Canal 13 para contar la experiencia de restaurar este entrañable tren y expresó que lo venderá.

"La idea es, luego de restaurarlo, venderlo, ya que no puedo trabajar con él de manera personal. El motivo es que me encantan todas las cosas o rodados antiguos, como un Chevrolet Corsa que perdí. Con el dinero de ese auto, pude comprar el tren y comenzar su restauración. De a poco le hice mejoras, como frenos, cambio de motor, y muchas otras cosas. Ahora he decidido venderlo. Esta no fue una restauración solo mía, sino de toda mi familia", explicó Sánchez.

El 'Trencito de la Alegría', con su característico techo de chapa y estructura de madera, cuenta con 24 asientos interiores para niños y algunas personas mayores. Durante la restauración, se pintaron y colocaron cinturones de seguridad. Además, se realizaron carreteos en dos oportunidades para asegurar su buen funcionamiento.

"La mayor alegría para mí era cuando subía a la gente grande de 70 u 80 años. Ha subido gente, los hemos ayudado a recordar los viejos tiempos cuando viajaban en el tren a San Juan, Mendoza y otras provincias. Actualmente, el tren que está dentro del parque no es el original que nosotros teníamos. El tren original está en el Obrador", detalló el propietario.

Sánchez compartió una anécdota divertida de un niño que, al principio, quería ver humo saliendo del tren. Después de arreglar el motor y eliminar el humo, el niño expresó su deseo de volver a verlo. Actualmente, el tren funciona impecablemente y cuenta con un motor económico que no gasta mucho combustible, recorriendo entre 15 y 16 kilómetros con un litro de nafta.

"Estamos hablando de 15 o 16 km con un litro de nafta. Yo le hice poner una bomba eléctrica, está dentro de todo bien", concluyó Sánchez, compartiendo su satisfacción por el trabajo en familia.